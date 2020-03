Madonna luxusvillájára pályáznak Bieberék – Fotók!

Extra

Kiss Nóra ,

Justin és Hailey Bieber új otthont keresnek. Ki is néztek egy 33,5 millió dolláros luxusvillát, ahol korábban Madonna is élt.

A sztárpár szeretne egy új otthont vásárolni, ahol belekezdhetnek a családalapításba. Az énekes és felesége úgy tűnik meg is találták a megfelelő házat Beverly Hills-ben. A luxusingatlant – ahol egykor Madonna is lakott – 33,5 millió dollárért (kb 9,5 milliárd forint) árulják. A francia stílusú villában 14 hálószoba, moziterem, konditerem és bár is található. A kertben pedig medence és teniszpálya.