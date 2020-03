Magyar kutatók is keresik a koronavírus ellenszerét

Extra

Holló Bettina ,

Világszerte rengeteg kutatócsoport keresi a koronavírus ellenszerét. A komplex virológiai munka már hazánkban is elkezdődött, miután sikerült izolálni a vírust. Dr. Jakab Ferenc professzor, a koronavírus-kutatócsoport vezetője a Lokálnak elmondta: „Ez egy fontos eredmény, de csak az első lépés, még hosszú út áll előttünk.”

Először izolálták a koronavírust Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában – jelentette be a hét elején Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Hogy tulajdonképpen ez mit jelent, és miért fontos a jövőt illetően, azt dr. Jakab Ferenc professzor árulta el.

– Az izolálás azt jelenti, hogy a vírust szövetkultúrán, sejteken sikerült szaporításra, reprodukcióra bírni. Képes volt magát megsokszorozni, ami számos további vizsgálat kiindulási alapja lehet. Elindulhat egy komplex, sokrétű virológiai munka, melynek része az alapkutatás, a hatóanyagvizsgálat, a vírusellenes terápiák tesztelése, és természetesen a vakcinafejlesztés is. Ez egy fontos eredmény, de csak az első lépés, még hosszú út áll előttünk – jelentette ki a Lokálnak a koronavírus-kutatócsoport vezetője, aki szerint egyelőre csak tippelni lehet, hogy mikorra lesz meg az ellenszer.

– Hogy pontosan mennyi idő, azt nehéz megmondani, ugyanis sok mindentől függ, köztük a kísérletektől, az engedélyektől, valamint a forgalomba hozataltól. Úgy gondolom, hogy ez egy minimum másfél éves munka. A kutatások jelenleg két laboratóriumban zajlanak. Egyrészt a Pécsi Tudományegyetemen, másrészt a Nemzeti Népegészségügyi Központban, melyek szoros kapcsolatban állnak egymással. Minden egyéb tudás a hátteret adja. Persze ha más egyetemeken is foglalkoznak a témával, például modelleznek, az is segítség lehet. Ez egy közös cél, melyen most világszerte rengetegen dolgoznak. Nap mint nap jelennek meg új eredmények, új információk a vírussal kapcsolatban. Ezekre úgy kell tekinteni, mint egy kirakós darabjaira. Ha jól dolgozunk, előbb-utóbb megkapjuk a teljes képet – tette hozzá a professzor.

Mi is tehetünk a vírus ellen!

Míg a kutatók keresik az ellenszert, mi magunk is sok mindent tehetünk az egészségünk védelmében.

– Nem lehet elégszer hangsúlyozni a személyes higiénia fontosságát. Gyakran mossunk kezet, ha nincs rá lehetőség, használjunk kézfertőtlenítőt. Tartsuk be a tüsszentés, köhögés etikettjét, és lehetőleg ne menjünk közösségbe. Ha mégis, tartsuk meg a 2 méter távolságot, kerüljük a tömeget. A leghatékonyabb védekezés azonban az, ha otthon maradunk. Ezt kiváltképp az időseknek érdemes megfogadni, akikre ez a vírus különösen veszélyes – javasolta dr. Jakab Ferenc.

Büszkék vagyunk! Újabb elképesztő eredményt értek el a szakemberek

Hétvégén egy nagyon jó hír érkezett. A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont, Prof. Dr. Jakab Ferenc vezette Virológiai kutatócsoportjának, valamint a kutatóközpont Dr. Gyenesei Attila vezette Bioinformatikai kutatócsoportjának együttműködésében elsőként sikerült hazánkban meghatározni a koronavírus teljes genetikai kódját. Ez egy fontos mérföldkő a további hazai és nemzetközi kutatások elősegítésére! Miért fontos ez az eredmény? Így nyomon követhető többek között az, hogy a vírus hogyan és milyen mértékben változik.