Már a magyar sztárok is visszamondják a fellépéseket! Mutatjuk, kik ők

Az egész világon számos programot, rendezvényt mondanak le a koronavírus miatt. Nincs ez másként nálunk sem, Számos zenész elhalasztja a koncertjét a fertőzőbetegség miatt.

A koncertszervezők sorra mondják le a bulikat: Dér Heni, Király Viktor, Jolly, Metzker Viki és Curtis is azért drukkol, hogy a tavasz beköszöntével a vírus terjedése megálljon, mert ha nem így lesz, annak számukra anyagilag is beláthatatlan következményei lesznek – írja a Ripost.

A lap részletesen bemutatja, hogy mit gondol a mostani helyzetről: Király Viktor, Dér Heni, Jolly, Curtis vagy éppen Metzker Viki.

A Ripost teljes cikkéből kiderül, hogy Dér Heninek eddig három koncertje maradt el, Király Viktornak pedig kettő.

„Egy kisebb és egy nagyobb bulim maradt el eddig. Nagyon bízom benne, hogy több ilyen már nem lesz. Persze megértem az emberek félelmét. Az is igaz, hogy egy nagykoncerten akár több ezer ember is lehet, akik nyilván nem fognak mind maszkot viselni. Viszont tény, hogy nekünk, zenészeknek ez a munkánk. Mi a színpadon állva keressük meg a kenyérre valót, így, ha nincsenek bulik, fizetés sincs. Nagyon reménykedem benne, hogy nem lesz ez veszteséges év” – elmélkedett a lapnak Viktor, aki természetesen érzi a felelősségét is, hiszen párja, első gyermekükkel várandós. Ennek ellenére azt mondja, nem szabad megfélemlítve élni a mindennapokat.

