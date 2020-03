Már épül a járványügyi mobil konténerkórház

A koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel elkezdődött a kiskunhalasi járványügyi mobil konténerkórház építése. A létesítmény 150 fő befogadására lesz alkalmas, és várhatóan egy hónap múlva lesz kész.

– A beruházás végrehajtásáért felelős akciócsoport azért döntött a kiskunhalasi helyszín mellett, mert itt korábban konténerekből kialakított menekültügyi őrzött szállás működött. Ezért minden olyan szükséges közmű már rendelkezésre állt, ami a kórház kialakításához is szükséges – mondta Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője. Hozzátette, hogy a kivitelezési munkák a tereprendezéssel és a földmunkákkal már hétfőn reggel elkezdődtek. A kórház várhatóan egy hónap alatt készül el, és 150 férőhelyes lesz. Egymáshoz kapcsolt konténerekből áll majd, ezek beszerzése pedig már megkezdődött. Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs központi ügyeletének vezetője korábban elmondta, az épülő konténerkórház az esetleges kapaticáscsökkenés esetén vonható be a gyógyító-megelőző vagy megfigyelési tevékenységbe.

Már a hét elején elkezdődött a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területén annak a járványügyi mobil konténerkórháznak az építése, amelynek létrehozását a miniszterelnök, Orbán Viktor jelentette be pénteken. A kórház a kiskunhalasi börtöntől távolabb, elkülönített részen működik majd.

Speciális állomásokat hoztak létre a mentők, és hálásak a sok szeretetért

Az Országos Mentőszolgálat a mentőbajtársaik egészségének megóvása érdekében úgynevezett mentesítő zónákat hozott létre. Ennek célja, hogy a koronavírus-gyanús betegeket szállító mentők kifejezetten erre a célra létrehozott telephelyen tudják elvégezni az eszközök pótlását és a fertőtlenítést. Mint azt a közösségi oldalon írták Budapesten több egység is készenlétben áll, és egyszerre akár hat mentőautó „ózongenerátoros fertőtlenítése” is lehetséges. Közben az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán mondott köszönetet az embereknek, akik támogató üzenetekkel próbálják meghálálni, amit értük tesznek. – Több mint ezer üzenet érkezett az életmentőknek a napokban, melyekben a lakosok megköszönik bajtársaink áldozatos munkáját, és amelyekben támogatni próbálják a megelőzést. Voltak, akik ennél is tovább mentek, mosó és szárítógépet, ingyen pizzát vagy kávét ajánlottak fel a koronavírus megfékezéséért küzdő elhivatott szakembereknek – írták.