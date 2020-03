Marsi Anikó Dominikán rekedt, íme az üzenete – Videó!

Extra

Lokál ,

Lezárták a Dominikai Köztársaságot, ezért nem tud hazajönni a szigetországból Marsi Anikó.

Eredetileg a férjét, Palik Lászlót látogatta meg, aki az Exatlon stábjával forgatja a TV2 extrém sport-realityjét. Anikóért aggódtunk mi is és a nézők is, de most videóüzenetet küldött nekünk. Azt mondta: jól van, pihen és háziasszonyként tölti a mindennapjait. Az Exatlon forgatása egyébként hermetikusan elzárt területen történik. A stáb és a játékosok is biztonságban vannak.