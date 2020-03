Mától bezárnak az iskolák, érvénybe lépett a tantermen kívüli, digitális munkarend

Belföld

Lokál ,

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök péntek este a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban közösségi oldalán. Tíz akciócsoport állt fel, az oktatási munkacsoport első javaslata nyomán a mai naptól a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, távoktatás kezdődik.

Orbán Viktor kifejtette: március 16-ától új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár, Maruzsa Zoltán a héten teszi közzé.

Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába, az igazgatóknak viszont be kell menniük. A tanároknak is folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel – ismertette a tervet Orbán Viktor.

A kormányfő szerint így jó eséllyel a szokott rendben meg tudják tartani az érettségi vizsgákat is, amelyekre a diákok megfelelőképpen fel tudnak készülni.

Orbán Viktor azt kérte, a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a fiatalokat nem veszélyezteti a koronavírus-járvány. Szüleik, nagyszüleik viszont komoly bajba, akár életveszélyes állapotba is kerülhetnek. „Vigyázzunk szüleinkre, vigyázzunk nagyszüleinkre, vigyázzunk egymásra” – fogalmazott a kormányfő.

Így néz ki a digitális munkarend Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) honlapján hangsúlyozza, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása.

A megváltozott körülményekhez az iskoláknak és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell.

A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.

Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni.

Mivel a munkavégzés folyamatos, a pedagógusoknak a tantermen kívüli, digitális munkarend idején is jár a munkabér.

Óvodák, bölcsődék, gyógyfürdők

Mától fokozatosan bezárnak a fővárosi óvodák és bölcsődék a koronavírus-járvány miatt – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester szombati budapesti sajtótájékoztatóján. Közölte, hogy a koronavírus elleni védekezés keretében bezárnak a budapesti gyógyfürdők és az állatkert is. Szólt arról is, hogy 100 forintért lehet használni a budapesti közbringarendszert, a Bubit.

A tíz akciócsoport és felelőseik Oktatási akciócsoport – Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár.

Járványügyi mobil konténerkórház felépítése – Tóth Tamás vezérőrnagy.

A létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoport – Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

A nemzetközi koordinációért felelős akciócsoport – Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár.

Kommunikációs akciócsoport – Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

A gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport – Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

Koronavírus-kutatócsoport, amely gyógyszer- és vakcinafejlesztésért felel – Jakab Ferenc professzor.

Határ-ellenőrzési akciócsoport – Balogh János országos rendőr-főkapitány.

Rendkívüli jogrendért felelős csoport – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Pénzügyi akciócsoport – Varga Mihály pénzügyminiszter.