Mázlisták! Jelentkeztek a Hatoslottó második legnagyobb jackpotjának nyertesei

Igazán szerencsésen zárult a tavalyi év két játékos számára, hiszen a 2019. december 15-i sorsoláson megnyerték a Hatoslottó történetének második legnagyobb, 2,103 milliárd forintos nyereményét. A kisorsolt nyerőszámokat ketten is helyesen játszották meg, azonban panaszra így sincs okuk, hiszen fejenként több mint 1 milliárd forinttal gazdagodtak. A játékosoknak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kellett jelentkezniük a Szerencsejáték Zrt.-nél, amelyet a napokban meg is tettek. Nézzük meg, hogy mit árultak el magukról!

Magyarországon nagyon ritkán lehet a lottónyertesekről személyes információkat megtudni, az pedig különösen ritka alkalom, hogy a Szerencsejáték Zrt. általános gyakorlatának részeként a Hatoslottó legutóbbi főnyereményének mindkét nyertese névtelenül kitöltötte az úgynevezett nagynyertes kérdőívet, így megtudhatunk néhány információt játékszisztémájukról, életükről úgy, hogy anonimitásuk biztosított marad.

A nyertesekben közös, hogy Budapesten adták fel a nyerő szelvényüket, amelyet véletlenszerűen kiválasztott saját számokkal játszottak meg. Kiderült az is, hogy évtizedek óta minden héten játszanak a Hatoslottón, az örömhírt pedig közeli családtagjaikkal osztották meg elsőként. A szerencsések a lottózóban értesültek a nagynyereményükről, amelyből tárgyi dolgokra (autó, lakás) és befektetésre fordítanak – úgy nyilatkoztak, hogy pénzügyi befektető segítségét is igénybe veszik majd -, de szűkebb családjuknak is adnak majd belőle. Azonban eszük ágában sincs abbahagyni a lottózást, sőt, egyikőjük elmondása szerint először egy lottószelvényt vásárol majd a nyereményéből.

További érdekesség, hogy az újdonsült milliárdosok közül az egyik nem először nyert: néhány évtizeddel korábban ugyanis már volt négyese az Ötöslottón. Emellett elmondta, hogy önállóan játszott, és először sírásban tört ki, amikor megtudta, hogy telitalálatos szelvényt adott fel.

A másik szerencsés elárulta, hogy a tavalyi sorsolást megelőzően családtagjaival közösen játszott, akikkel korábban még nem nyert hasonlóan magas összeget. Egyetlen rituáléja, hogy mindig ugyanazon a napon adja fel a szelvényét. A 10 számjegyű összegből a jótékonykodás és a megtakarítás mellett a tágabb család is részesül majd.