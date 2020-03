Meghan szuperhősként szeretne berobbanni a mozi világába

Extra

Lokál ,

Meghan Markle nem bír magával! Nem elég, hogy Archiet elszakítja a királyi családtól, most kitalálta, hogy szuperhősként szeretne berobbanni a mozi világába.

Mióta Meghan és Harry kijelentették, hogy visszavonulnak a sussexi hercegné teljesen kifordult önmagából. A napokban a hercegi pár Nagy Britanniában van, utolsó kötelezettségeiknek tesznek eleget, Meghan azonban úgy döntött, hogy a királynő nem láthatja dédunokáját, Archiet Kanadában hagyta. A palota titkos forrásai szerint II. Erzsébet elképesztően szomorú, hogy Harry mindezt hagyja.

A napokban kiderült az is, hogy – bár Meghan és Harry arra hivatkozva vonultak vissza, hogy túlságosan nagy irántuk a sajtó érdeklődése amit nem bírnak – Meghan részt vesz majd a MET-gálán. A május 4-én megrendezendő divatgálára egyébként nem a férje, hanem Edward Enninful, a Vogue magazin szerkesztője kíséri majd el a színésznőből lett hercegnét. Úgy tűnik tehát, hogy Meghan minden erejével azon van, hogy hercegnéként szerzett ismertségét a divat és a filmek világában is kamatoztassa. Ügynöke, Nick Collins állítólag a napokban olyan forgatókönyveket keresett, amiben Meghan szuperhősként térhet vissza a filmes szakmába.

– Ha a belépője nagy durranás, akkor esélye van hamar felkapaszkodni a szakma csúcsára is – magyarázta egy bennfentes, a Mirrornak.