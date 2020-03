Megható sorokat írt dédijéről Kulcsár Edina

Extra

Holló Bettina ,

Kulcsár Edina nagyon szoros kapcsolatot ápol 88 éves dédijével, így nehezen viseli, hogy a koronavírus miatt most nem találkozhatnak.

A járvány senkinek sem könnyű, mindenkinek áldozatot kell hoznia. Így van ezzel az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina is, akinek minden vágya, hogy láthassa a dédijét, de pontosan tudja, hogy azzal teszi a legtöbb jót, ha nem találkoznak.

“Nem is tudom, hány napja nem találkoztunk, pedig szinte egy köpésre lakunk egymástól – kezdte Instagramon Edina. “Ő nagyon is büszke a korára, így le merem írni. Májusban fogja tölteni a 89. életévét. Nagyon sok tapasztalat van a háta mögött, rengeteg nehéz időszakkal, köztük a II. világháborúval, de ő nem próbál kibúvókat találni arra, hogy kimenjen az utcára (feleslegesen). Sőt, szinte sehova sem megy, mert tud felelősségteljesen viselkedni. Szerencsére nagyon jó állapotban van mind fizikálisan mind mentálisan, sőt néha még futni is szokott a kiskutyával és sokszor azt sem engedi, hogy autóval elvigyem ide vagy oda, mondván, hogy jól esik neki sétálni. Egyszóval, biztosan nehezen viseli, hogy nem sétálgathat, de tudja, hogy most ezzel tud a leginkább segíteni a környezetének és saját magának is! Nagyon-nagyon büszke vagyok rá és nagyon szeretjük. Ti is próbáljatok meg minél többet beszélgetni a szüleitekkel, nagyszüleitekkel, mert éreztetni kell velük, hogy fontosak számotokra. Ne hagyjuk őket magukra. Ha azt érzik, hogy fontosak, akkor ők is tenni szeretnének majd azért, hogy megőrizzék az egészségüket és minél hamarabb véget érjen ez a rémálom” – írta.