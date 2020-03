Megindult a gyártás! Nagy bejelentést tett a MOL

Belföld

A magyarországi koronavírus-helyzetről számolt be az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Ratatics Péter, a Mol ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy a MOL almásfüzitői telepe megkezdte a fertőtlenítőszerek gyártását. Az Operatív Törzssel megszervezik a logisztikát – tette hozzá. A kiskereskedelemben is elérhető lesz a legyártott mennyiség.

Napi 50 ezer liter fertőtlenítőt gyártanak majd, és ebből a teljes ország igénye kielégíthető lesz – mondta Ratatics Péter. Arról is beszélt, hogy a Mol-Csoport termelése folyamatos.

Schanda Tamás elmondta, hogy ez a bejelentés kiváló példája a vállalatok és a kormány együttműködésének. Ez a záloga annak, hogy a járvány után minél hamarabb talpra álljunk. A legfontosabb, hogy az emberi életeket megóvjuk, és minden igény ezután következhet – mondta az államtitkár. Az egész nyugati világ versenyben van a kínai egészségügyi termékekért.

Mivel Magyarország 10 éve nagyon jó viszonyban van a keleti országokkal, ezért is érkezett jelentős egészségügyi szállítmány Kínából. Schanda Tamás szólt arról is, hogy a külföldi beszerzés mellett jelentősen felfut a hazai gyártás. Az utóbbi tevékenység révén tompítani lehet az elmúlt évtizedben nem látott gazdasági visszaesést is – tette hozzá.