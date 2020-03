Megnyíltak a digitális osztálytermek

Belföld

Kiss Nóra ,

Hétfőn elkezdődött a digitális oktatás, amihez már a hétvégén elérhetővé váltak a módszertani ajánlások. Maruzsa Zoltán államtitkár szerint kell még pár nap az átálláshoz, de már kidolgozták a szükséges útmutatásokat. A pedagógusok pedig pozitívan fogadták az újfajta módszereket.

A koronavírus terjedésének megelőzéséhez Orbán Viktor miniszterelnök pénteken bejelentette az iskolák intézményen kívüli, digitális oktatását, amely a tegnapi naptól kezdetét vette. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az M1 aktuális műsorán számolt be, hol is tart az átállás.

„Az Oktatási Hivatal oldalán szombaton közzétették a módszertani ajánlást, mely online felületek használatát javasolja. Szép számmal vannak ilyen, kormányzati vagy magánfejlesztésű, az online oktatásban használható felületek” – mondta az államtitkár, aki hozzátette: a digitális munkarendre való átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni, egyelőre az igazgatási kereteket tudták megteremteni az útmutatóval és az intézményvezetőknek szóló iránymutatással.

Az átállás legfőbb célja, hogy a diákok a fertőzésveszélyt minimalizálva, otthonaikban zavartalanul tudják folytatni a tanévet. Maruzsa hozzátette: a magyar oktatási rendszer „szerencsés helyzetben van”, ugyanis már évekkel ezelőtt elkezdődött a digitális átállás, a korábbi fejlesztések pedig mostanra beérnek.

Azok a diákok, akiknek semmilyen módon nem tudják a szülők megoldani a felügyeletüket, kisebb csoportokban, távol a többi csoporttól továbbra is az iskolában tartózkodhatnak pedagógus felügyeletével. Így az épületben az iskolai étkeztetés, többek között a főzés is megoldható, azon tanulók számára, akiknek erre szükségük van. Lebonyolítása pedig a helyi önkormányzatok feladata, és az ő hatáskörükbe tartózik az óvodák bezárásának kérdése is.

Maruzsa arra is kitért, hogy az új oktatási módszereket – melyek versenyképesek Európa többi országaival – pozitívan fogadták a szülők és a pedagógusok is, akik garantáltan megkapják a fizetésüket, hiszen a munkájukat ugyanúgy elvégzik.

A digitális oktatáshoz a közmédia is segítséget nyújt. A M5 csatorna folyamatosan, oktató műsorokat, tartalmakat közvetít majd.

Ez nem vakáció

Fontos, hogy a tanulók és szüleik megértsék, az iskolán kívüli oktatás nem egyenlő a vakációval. Az intézkedés azért jött létre, hogy a diákok a lehető legkisebb fertőzésveszélynek legyenek kitéve. Ne találkozzanak társaikkal, ne látogassák a közösségi helyeket, területeket, és főként ne tartózkodjanak a nagyszülőknél, hiszen az idősebbekre nagyobb veszélyt jelent a koronavírus! Ezt az időt használják a tanulásra, a barátaikkal pedig tartsák az interneten keresztül a kapcsolatot.

Legyünk türelmesek

Nemcsak a felnőtteknek nehéz ez a helyzet, de minden korosztály számára. Érthető, hogy a tinik a szép idő beköszöntével legszívesebben a barátaikkal lennének, de fontos nekik is megérteni, hogy csak együtt tehetünk a vírus terjedése ellen, és ők is sokat, sőt rengeteget segíthetnek ebben.