Megrohamozták a bezáró mekiket a hamburger-imádók – Videó!

Hétfőn bezárta összes üzletét a McDonald’s az Egyesült Királyságban és Írországban a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként, a hamburgerimádó emberek pedig kihasználták még az utolsó órákat is, hogy beszerezzenek valamit kedvenc helyükről, ami ki tudja mikor nyit ki újra.

Döbbenetes felvételek készültek Egyesült Királyság szerte a világ legnagyobb és legnépszerűbb gyorsétteremláncának üzleteinél.

Kígyózó kocsisorok várakoztak, hogy sorra kerüljenek az elviteles ablaknál, hogy egy utolsó menüt elvigyenek mielőtt lehetséges hetekre, hónapokra becsukja kapuit a meki.

Fast-food junkies in North Cheam scramble to get final #McDonalds fix ahead of #COVID19 lockdown pic.twitter.com/7FNM4AnBbq

— Ruptly (@Ruptly) March 24, 2020