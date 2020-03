Migránsáradat veszélyezteti Európát

Általános európai megközelítéssé vált az illegális bevándorlással szembeni magyar álláspont, de ha nem folytatják keményen, nagy baj lesz – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Prágában, a visegrádi országok kormányfői csúcstalálkozóján.



– Magyarországon 2015-ben építettük meg a kerítést és „hirdettük meg azt a muszlimbevándorlás-ellenes politikát”, amelyet azóta az egész európai közösség ismer, és amelyet sikeresnek is tartok. Akkor még más szelek fújdogáltak Európában, bennünket magyarokat is inzultáltak éppen eléggé azért, mert megvédtük a határainkat – mondta a kormányfő.

Hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja szerint két dolgot nem csinálunk, nem panaszkodunk és nem magyarázkodunk. Tesszük a dolgunkat, és abban hiszünk, hogy a munkánk az majd beszél helyettünk is – közölte. Majd hozzátette: ez igaz a migrációra is.

Orbán Viktor elmondta visegrádi kollégáinak, hogy miként áll a helyzet, milyen lépéseket tettek Magyarországon. Azt tanácsolja mindenkinek, hogy tegyék azt, amit Magyarország már 2015-ben tett.

– Még ha sikeres is lesz Görögország kísérlete a migránsok feltartóztatására, nem szabad elfeledkezni arról a 130 ezer emberről, aki már északra van a görög határtól, és be akar jutni Európába – fogalmazott.

Mint ismert, Törökország a múlt héten több tízezer migránst engedett át Görögország irányába, akik azóta is a török–görög határon határon próbálnak átjutni. A görög határőrség és a migránsok közt folyamatosan heves összecsapásokra kerül sor.

Magyarországra is veszélyt jelent

Magyarországra is veszélyt jelent a Törökország felől megindult migránsáradat – jelentette ki az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke, Halász János. Kiemelte: több mint százezer migráns akar eljutni Törökországból az Európai Unióba, miközben már a balkáni útvonalon is vannak százezren, akik közül sokan már a magyar határkerítést támadják. Azt is elmondta: az elmúlt időszakban a legutóbbi két hónapban volt a legtöbb határsértés Magyarországon.