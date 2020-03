Migránsinvázió: Európa a magyar állásponton

Belföld

Általános megközelítéssé vált az illegális bevándorlással szembeni magyar álláspont – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök azután, hogy Törökország február vége óta nem tartóztatja fel a migránsokat, akik megindultak Európa felé. A 2015-ös invázióval ellentétben azonban most más szelek fújnak Európában, az unió vezetői és a tagállami kormányok is a határvédelemre helyezik a hangsúlyt.

Recep Tayyip Erdogan török elnök úgy nyilatkozott, hónapok óta hangoztatják, hogy egyre nehezebben tudják zárva tartani a török határt, ezért kinyitották a kapukat, és mindaddig nem fogják bezárni azokat, amíg az

Európai Unió nem kezdi el betartani az ígéreteit. A határnyitás óta százezernél is több migráns indult el a görög határ irányába, ahol folyamatosak az összecsapások a határvédőkkel. A görög mellett a bolgár és a magyar határt is megerősítették. Jelenleg több millió migráns tartózkodik Törökországban, a balkáni útvonalon pedig már a válság kirobbanása előtt is 130 ezren voltak.

Erdogan a 2016 márciusában megkötött EU–Törökország megállapodásra utalt, amelyben Törökország vállalta, hogy mindent megtesz az Európai Unióba tartó migránsok feltartóztatása érdekében, cserébe pedig az EU pénzügyi támogatást ígért a Törökországban tartózkodó menekültek ellátására. A beharangozott 6 milliárd euróból eddig 3,2 milliárdot fizettek ki – áll a Századvég legfrissebb tanulmányában.

Az elemzők szerint lényegében nyílt, igaz, korlátozott háború kezdődött a török és a szíriai erők között. A török lépés összefügg a szíriai Idlibben kialakult rendkívül feszült helyzettel. Ankara célja valószínűsíthetően a nyomásgyakorlás, egyelőre kérdés azonban, hogy ezzel ki tudja-e kényszeríteni az aktívabb nyugati támogatást. Ez ugyanis kérdéses: az unió és a tagállamok vezetői leszögezték: nem engednek a zsarolásnak.

„Míg Jean-Claude Juncker elnöksége idején több millió illegális bevándorló jutott be Európába és az Európai Bizottság a legális migráció lehetőségeinek kiszélesítésén dolgozott, addig Ursula von der Leyen támogatja a határvédelmet és nem enged Törökország zsarolásának” – olvasható Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője értékelésében.

Szerinte mindez biztató jel a visegrádi négyek – így hazánk – számára is, akik már korábban is küzdöttek az illegális migráció ellen.

Magyarország is veszélyben!

– A jelenlegi folyamatok azt vetítik előre, hogy 2020 folyamán a 2015-ben tapasztalt migrációs válsághoz hasonló jeleneteknek lehetünk szemtanúi, amire Európának a korábbiaknál sokkal hatékonyabban kell reagálnia – állítja Deák Dániel politológus.

Orbán: Más szelek fújtak 2015-ben Általános európai megközelítéssé vált az illegális bevándorlással szembeni magyar álláspont, de ha nem folytatják keményen, nagy baj lesz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, aki emlékeztetett: Magyarország 2015-ben épített kerítést. – Akkor még más szelek fújdogáltak Európában, bennünket, magyarokat is inzultáltak éppen eléggé azért, mert megvédtük a határainkat – tette hozzá. A kormányfő azt tanácsolta mindenkinek, hogy tegyék azt, amit Magyarország már 2015-ben tett.

A migránsok koronavírussal fertőzhetnek A migrációs hullám nemcsak a terrorizmus közvetlen veszélyével, hanem koronavírus-fertőzéssel is fenyeget – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István. A politikus elmondta, hogy a legtöbb illegális bevándorló olyan területről érkezik, mint például Irán, amely a koronavírus gócpontja is egyben. Érdekesség, hogy a Magyarországon regisztrált első koronavírusos betegek szintén irániak.