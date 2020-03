Minden, amit a kijárási korlátozásról tudni kell

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként kijárási korlátozásokat vezetett be március 28-a és április 11-e között az ország egész területén. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az intézkedés kapcsán rendkívüli „kormányinfó plusz”-t tartott a közösségi oldalán, ahol minden felmerülő kérdésre választ adott. Szentkirályi kiemelte, hogy nem kijárási tilalomról, hanem kijárási korlátozásról van szó.

Miért van erre szükség?

Az szerettük volna elérni, hogy ennek a járványnak a terjedését lassítani tudjuk, mert azt látjuk, hogy személyes érintkezések útján terjed leginkább. Tehát hogyha nem tartózkodunk sokan egy helyen, akkor lassítani tudjuk a járvány fertőzését és terjedését is. Külön szabályokat hoztunk a 65 év felettiekre, ők különösen ki vannak téve a fertőzés veszélyének, a krónikus betegekkel együtt. Azért van szükség ezekre a rendelkezésekre, mert azt látjuk, hogy a járvány három szakasza közül már elhagytuk az egyedi megbetegedések időszakát, most a csoportosban vagyunk, de gyakorlatilag bármikor a tömeges szakaszba léphetünk. Nem tudjuk elkerülni ennek a járványnak a terjedését, viszont lassítani tudjuk és akarjuk is, hiszen itt a lassítás, az idő emberéleteket jelent.

Mit jelent pontosan a kijárási korlátozás?

Azt jelenti, hogy mindenkit arra kérünk, maradjon otthon, illetve csak nagyon alapos indokkal hagyja el az otthonát. A 65 év felettieket pedig külön kérjük, hogy ők lehetőség szerint egyáltalán ne menjenek el otthonról. Kérjék meg a családtagokat, hogy segítsenek nekik, amiben kell, illetve az önkormányzatokat is meg tudják erre kérni, hiszen nekik ez törvényi kötelezettségük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha mégis el kell mennünk otthonról, akkor is nagyon figyeljünk oda azokra az előírásokra, amelyek az alapvető higiénés szabályokra vonatkoznak: mossunk gyakran kezet, és azt a másfél méteres távolságot, amit kérnek tőlünk a szakemberek, tartsuk mindenkitől.

A munka alapos indoknak számít-e?

Természetesen munkába lehet járni, ugyan itt is érvényes, hogy kérjük, aki megteheti, az maradjon otthon. Viszont ha valakinek olyan a munkája, hogy mégis be kell mennie, akkor ezt különböző igazolások nélkül megteheti, tehát nincs szükség arra, hogy a munkáltatótól valamilyen papírt kérjünk vagy kapjunk. Ugyanígy munkának számít a saját vállalat irányítása, az egyéni vállalkozás, a mezőgazdasági vállalkozók és erdőgazdálkodásban részt vevők vagy a szállítmányozók munkája.

Nem a lakcímkártyám szerinti címen élek, új kártyát kell csináltatnom?

Nem, nem kell ezért új lakcímkártyát készíttetni magunknak, itt annak van igazából jelentősége, hogy valójában hol és kikkel lakunk.

Lemehetek-e a sarki boltba, gyógyszertárba, vagy megtankolhatom-e az autómat, ahogy eddig is?

Igen, ezek a boltok továbbra is nyitva vannak, viszont ettől függetlenül az a kérésem, hogy ha megtehetjük, akkor ezeket a boltlátogatásokat, vásárlásokat is halasszuk el, ha nem nagyon fontosak. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az idősek érdekében reggel 9 és 12 között csak a 65 év felettiek tartózkodhatnak élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban. Ezzel szeretnénk védeni őket azoktól a fiatalabbaktól, akik sokszor tünetmentesek, viszont ennek ellenére még megfertőzhetik őket. Őket pedig arra kérjük, hogy a reggel kilenc előtti, illetve a dél utáni idősávban menjenek ezekbe a boltokba. Hogy ezeket a szabályokat mindenki betartsa, az pedig minden esetben az üzemeltető felelőssége.

Én 58 éves vagyok, a férjem 70 éves, elmehetünk-e együtt a boltba?

A mostani kormányrendelet szerint nem, ráadásul arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha valakinek mégis el kell mennie élelmiszerért, akkor sem tanácsos ezt ketten vagy többen megtenni, hiszen ezzel ismét csak növeljük a fertőzés kockázatát.

Elmehetek-e segíteni az ápolásra szoruló hozzátartozómhoz, ha szüksége van ebédre, gyógyszerre vagy bármire?

Természetesen igen, ez érthető dolog is, hiszen szeretünk mindannyian személyesen segíteni, ha valamelyik családtagunkról, szerettünkről van szó. De itt is szeretném kérni, hogy az általános higiéniai előírásokat tartsuk be, az ő és a saját magunk érdekében is.

Elmehetek-e a balatoni telkemre pihenni?

Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy ezt ne mostanra időzítse! Természetesen ha van valami olyan halaszthatatlan esemény, történés, ami miatt mégis oda kell mennie, tehát csőtörés, vagy meg kell etetnie ott az állatokat, akkor oda tud menni, de mindenkit továbbra is arra kérek, hogy maradjon otthon, ezzel segít a legtöbbet.

Kimehetek-e futni?

Igen, természetesen. A szabadban való sportolás továbbra sem tiltott, viszont az lenne a kérésem, hogy csak akkor menjünk ki valakivel közösen sportolni, biciklizni, futni, hogyha amúgy is együtt lakunk, tehát barátokkal, ismerősökkel most egyáltalán ne végezzünk közös sporttevékenységet, és közben persze figyeljünk oda arra, hogy a körülbelül másfél méteres távolság a többi sportolótól meglegyen.

Kivihetem-e a kutyámat sétáltatni?

Igen, persze, viszont azt szeretnénk kérni, hogy a megszokottól eltérően most ne álljunk meg más kutyasétáltatókkal beszélgetni, a másfél méteres távolságot másoktól lehetőleg mindig tartsuk, és persze az alapos kézmosás az után is fontos, hogy visszamentünk a lakásba.

Ezután is bevihetem a gyerekemet a kiscsoportos felügyeletre?

Természetesen ezt bárki továbbra is megteheti, ebben nincsen semmilyen korlátozás, tehát nyugodtan kísérjük oda meg vissza a gyermekünket.

Mi a helyzet, ha elvált szülő vagyok, és meglátogatnám a gyermekemet, vagy nálam lenne a hétvégén?

A szülői jogokat és kötelezettségeket persze nem érinti a rendelet, viszont mindannyiunk egészsége érdekében azt szeretném kérni, hogy amennyire lehet, a szülők próbáljanak megállapodni abban, hogy a következő időszakban minél kevesebbet viszik ide-oda a gyermekeket. Azt pedig különösen szeretném kérni, hogy most a nagyszülőket ne bízzuk meg gyerekfelvigyázással, most ők, a 60 év fölöttiek vannak leginkább kitéve a megfertőződés veszélyének.

Mi a helyzet az ügyintézéssel?

Itt is az a kérésem, hogy amit el lehet halasztani, azt halasszuk el, vagy ha el tudjuk intézni online, akkor úgy tegyük meg. Már több korábbi döntés született azzal kapcsolatban, hogy minél kevésbé legyen szükség a személyes ügyintézésre. Sőt a Nemzeti Közművek moratóriumot rendelt el, tehát nem fogják kikapcsolni az áramot és a gázt annál, akinek ilyen tartozása gyűlik föl.

Elmehetek gyógytornára és fizioterápiára?

A most megjelent kormányrendelet szerint ezek alapos oknak számítanak, tehát igen, el lehet menni ilyen kezelésekre. Viszont itt is azt kérném, hogy amennyiben lehet, ezeket halasszuk későbbre, hiszen a kevesebb személyes találkozás csökkenti az esélyét annak, hogy terjedjen a járvány.

Meg van-e tiltva a házasságkötés vagy a temetés?

Természetesen nincsenek megtiltva ezek az események, tehát akár a házasságkötés, akár a temetés is megtartható, viszont korlátozásokkal, csak szűk családi körben. Minden más családi eseményt, tehát születésnapot, házassági évfordulót, más hasonló összejövetelt pedig, azt kérem, halasszon mindenki későbbre.

Elmehetek-e ruhát venni a boltba?

A ruhavásárlás nem számít alapos indoknak, úgyhogy azt kérem mindenkitől, az ilyen típusú vásárlásokat halasszuk későbbre.

Járhatok-e most étterembe?

Sajnos nem, viszont házhoz szállításra vagy elvitelre a továbbiakban is van lehetőség, ezt azért is ajánlom, mert ezzel még a nehéz helyzetben lévő vendéglátóhelyeket is tudjuk segíteni.

Ki ellenőrzi ezeknek a rendelkezéseknek a betartását?

A rendőrség ellenőrizheti, és büntethet is, megszegésük szabálysértésnek számít, de szeretném itt is elmondani, nem ez a cél, hanem az, hogy az emberek egészségét védjük azáltal, hogy ezeket a rendelkezéseket betartva lassítjuk a járvány terjedését. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy – bár nem szoktunk ehhez hozzá – ha odajönnek hozzánk rendőrök, és kérdeznek egy-egy intézkedés betartásával kapcsolatban, akkor ne ijedjünk meg ettől, ők csak a munkájukat végzik.