Úgy tűnik, mintha Varga Viktornak teljesen elment volna az esze. Most olyat tett, amivel kiverte a biztosítékot, még a kollégái sem értenek egyet.

Az énekes egy elég megdöbbentő videóval gúnyolódik a koronavírus miatt hozott intézkedésekről.

Az egyébként is sokszor extrém módon viselkedő énekes, most hátborzongató jeleneteket mutatott be. Ilyen például, amikor egy kilincset nyalogat. Azt nem tudni, hogy vajon ezt az egésze, miért csinálta, de azt kijelenthetjük a felvétel önmagáért beszél.