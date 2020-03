Müller Cecília harcol a koronavírussal, de a vörösiszappal is küzdött

Belföld

Dr. Müller Cecília, az országos tisztifőorvos szinte beköltözött az otthonunkba. Őt most mindennap láthatjuk a televízióban, ahol jó tanácsokat ad arra, hogy óvhatjuk magunkat és szeretteinket a koronavírussal szemben.

Ő az egyik hadvezér a koronavírus-járvány elleni harcban. Ki ez az asszony, aki hirtelen főszerepbe került? A Ripost ott járt utána, ahol korábban élt és dolgozott: Mezőfalván, Nagyvenyimben, Dunaújvárosban. 10 pontba szedték, amit megtudtak róla.

1. Nagyvenyimben volt háziorvos

A mi ismeretségünk már 20 éves – mondta a Ripostnak Nagyvenyim polgármestere, Vargáné Kaiser Katalin.

„A férje képviselő-testületi tag volt, Cili háziorvos volt a községünkben. Én nem vagyok a betegük, de tudom a lakosoktól, hogy nagyon elégedettek voltak vele, a férjét is szeretik a betegei.”

2. Mindenki Cilinek szólítja

Mindenki ismeri és szereti Cilit és a férjét, Józsefet – mondták Nagyvenyimben, bárkit kérdeztünk.

„Mezőfalván, ahol korábban volt háziorvos és Dunaújvárosban, ahol megyei tisztifőorvosként dolgozott, szintén Cilinek becézik, úgy beszélnek róla.”

3. Férje is háziorvos, emellett csillagász és sikeres fotográfus

A férje jelenleg itt, a községben háziorvos – mondta Nagyvenyimben Vörös Marika, azaz Manci néni.

Róla tudni kell, hogy ő is imádja a munkáját, Cili pedig mindenben támogatja. Az egyetemen ismerkedtek meg a férjével, aki most az én háziorvosom – árulta el a szomszédjuk.

„József csillagászattal is foglalkozik, valamint fotográfiával. Többször rendeztünk kiállításokat a képeiből, amiknek nagyon nagy volt a sikere” – tette hozzá a polgármester asszony.

A lap megkereste a férjet is, de azt mondta: úgy állapodtak meg a feleségével, hogy amíg a járvány el nem múlik, senkinek nem nyilatkoznak.

4. Két gyermeket nevelt fel

„Két gyermekük van, akik szintén nagyon műveltek. Ők, ha jól tudom, már elköltöztek innen, de sűrűn hazalátogatnak szeretett szüleikhez” – mondta a Ripostnak Manci néni.

5. Neki köszönhető, hogy gyógyszertár nyílt

Régóta ismerem, hiszen szomszédok vagyunk – mondta dr. Papp László Zoltán szakgyógyszerész.

„A feleségem testvérével egy évfolyamra járt az egyetemen. Már ott is kimondottan tehetséges volt. Először belgyógyászaton dolgoztak a férjével, majd kikerültek Mezőfalvára, ahol fiatalon kaptak szolgálati lakást, Cili ott volt háziorvos. Ezután költöztek Nagyvenyimre. Akkor itt, a településen nem volt gyógyszertár, én szerettem volna nyitni egyet, de nem tudtam, mire lenne igény. Így megkerestem Cilit, mint orvost, hogy a segítségét kérjem, ő pedig azonnal igent mondott.”

6. Jóban van a falubeliekkel

„Nagyon jó viszonyt ápolunk. Régen nyaranta átjártunk egymás kertjébe sütögetni, bográcsolni, de aztán jött a mérhetetlen sok munka, nem maradt már erre idő – mondja a szomszéd.

„Amikor békésebb idők voltak, még a járvány előtt, többször sétáltunk együtt, gyönyörködtünk a kertekben… Mindig azt mondta ő is, a férje is, hogy nagyon szeretnek itt élni, nem költöznének el innen” – emlékszik a polgármester asszony.

Mi nagyon örülünk, hogy itt élnek velünk, felnézünk rájuk.

7. Jól bírja a munkát

„Most a szakmája csúcsán van, de azzal tisztában kell lennünk, hogy oda el is kellett jutnia. Rengeteg időt és energiát fektetett az egészségügybe, neki ez nemcsak a munkája, de a hivatása is, éppen ezért tudja teljes szívből végezni ezt a mai napig” – vélekedik Vargáné Kaiser Katalin.

8. Mentette az embereket a vörösiszap-katasztrófa idején

Cili Honvédelemért díjat kapott és a községünk díszpolgára lett – mondta a lapnak a polgármester asszony.

A vörösiszap katasztrófánál is helytállt, ami teljesen új helyzet volt, nem volt recept, mit és hogyan kell tenni. Cilinek döntenie kellett, mint tisztiorvosnak, és szinte másodpercek alatt a kilakoltatásról döntött. Jól döntött. Segített a mentésben, védte az embereket.

9. Szereti az embereket, mindenkinek segít

„Ciliékkel együtt járunk minden egyes héten templomba. Tudom róla, hogy szereti az embereket és óriási szíve van” – mondta Vörös Marika. –„Mindenkihez van egy-két jó szava”.

Cilire azokat a szavakat tudnám használni, hogy: intelligens, nagy tudású, jószívű – mondta a helyi szakgyógyszerész.

Ő annyi embernek segített, olyan sok mindent letett az asztalra! De sosem kérkedett vele. Nagyon örülök, hogy most egy ilyen posztot tölt be, őrá figyel mindenki. Mi bízunk benne és hallgatunk rá, amit ő mond, azt teszik az emberek. Orbán Viktor nyugodt lehet, Cili tökéletes választás volt, lelkiismeretes ember tölti be ezt a fontos pozíciót.”

10. Világi lelkipásztor is volt

Mezőfalván előttem egy korosabb plébános tartotta a miséket, amikre Cecília is eljárt – mondta a Ripostnak Kristofy Valter plébános.

„Hallomásból tudom, hogy rengeteget segédkezett a templomban. A papnak van rá lehetősége, hogy arra érdemes embert segítségül válasszon és felkenjen világi lelkipásztornak. Mivel az elődöm pontosan tudta, hogy Cili mennyire a szívén viseli az emberek sorsát, felkente őt. Önzetlenül segített a misén, a hitoktatásban, a lelki problémáival bárki hozzá fordulhatott. A helyiek azóta is szeretettel gondolnak és felnéznek rá. Most, a koronavírus-járvány idején sokat imádkozom érte, hogy erővel és egészséggel képes legyen helytállni, döntéseket hozni. Biztos vagyok benne, hogy képes is lesz rá, Isten segítségével.”