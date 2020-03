Nanushka csatlakozik a koronavírus elleni küzdelemhez

Extra

Kiss Nóra ,

A világhírű hazai divatcég is igyekszik mindenben segíteni a koronavírus elleni küzdelmet. Nanushka az elsők között zárta be átmenetileg budapesti és New York-i üzleteit, most pedig maszkok gyártásába kezdett – írja a Ripost.

A vállalat úgy érzi kötelessége ebben a nehéz helyzetben is példát mutatni és segíteni az embereknek átvészelni ezt a nehéz időszakot, ezért megvizsgálta, melyik az a terület, ahol a leginkább hasznos tagja lehet a védekezésnek. A felmérés eredményeként pedig úgy döntöttek: védőmaszkok gyártásába kezdenek.

A Nanushka hetente 2000 darab nem orvosi besorolású maszkot készít el eddigi kollekcióinak legkiválóbb minőségű anyagaiból, továbbá heti 3000 darab sebészi maszk elkészítését is vállalja beszállítói közreműködésével. A projekt 2020. március 24-én indult, az első adag maszk április elsejére készül el. A következő hetekben folyamatosan készülő több tízezernyi védőeszközt a rászoruló szervezeteknek, kórházaknak és egészségügyi intézményeknek adományozza a Nanushka.