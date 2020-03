Nanushka csatlakozik a koronavírus elleni küzdelemhez

A Nanushka az elsők között döntött budapesti és New York-i üzleteinek átmeneti bezárása mellett, még akkor ismerve fel ennek fontosságát, amikor még nem szabályozta előírás.

A Társaság úgy gondolja, ebben a helyzetben még inkább példát kell mutatnia, ezért megvizsgálta, hogy mi az a terület, ahol a leginkább tudna segíteni. A feltérképezés eredményeként a Nanushka védőmaszkok gyártása mellett kötelezte el magát a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének segítségével.

A Nanushka hetente 2000 darab nem orvosi besorolású maszkot készít el eddigi kollekcióinak legkiválóbb minőségű anyagaiból, továbbá heti 3000 darab sebészi maszk elkészítését is vállalja beszállítói közreműködésével.

Maszk A nem orvosi besorolású maszkok a leginkább elterjedtek a vírus elleni mindennapi védelem során. Ez két sűrűn szövött textil rétegből áll, amelyek közé további szűrő anyag helyezhető a maszk hatékonyságának fokozása érdekében.

A Nanushka legfontosabb alapértékei között szerepel a társadalmi felelősségvállalás, ami nem csupán az értékteremtésben, munkahelyek létrehozásában, a természeti környezet védelmében, vagy a hátrányos helyzetű közösségek támogatásában mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a felmerülő társadalmi, gazdasági, természeti, vagy éppen egészségügyi kihívásokra folyamatosan igyekszik gyors és hatékony választ adni – úgy lokális, mind globális szinten. Nincs ez másként most sem, amikor a koronavírus járvány árnyékolja be lassan a világ összes országának mindennapjait, köztük hazánkét is.

A projekt 2020. március 24-én indul, az első adag maszk április elsejére készül el. A következő hetekben folyamatosan készülő több tízezernyi védőeszközt a rászoruló szervezeteknek, kórházaknak és egészségügyi intézményeknek adományozza a Nanushka.