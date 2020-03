Ők a legsúlyosabb betegek mellett vannak – Videó!

Belföld

A Szent László Kórház hetek óta hősiesen tartja a frontot. Amíg a kórház kapacitása bírja, első helyen oda kerülnek a súlyos állapotban lévő, intenzív ellátását igénylő, lélegeztetőgépre szoruló koronavírusos betegek. Dr. Bobek Ilona, az Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa és kollégái minden szakmai tudásukkal és erejükkel igyekeznek megmenteni és meggyógyítani a betegeket – írják a koronavirus.gov.hu oldalán.

A vele készült interjúban arról is beszél, hogy a koronavírusos betegek intenzív ellátásáról szerzett eddigi tapasztalataikat más kórházakkal is megosszák, felkészítve őket arra, hogy ha a tömeges megbetegedések miatt már más intézményekben is találkoznak majd ezzel a helyzettel. A kórház és a főorvosnő szakmai elismertsége a nemzetközi szakmai fórumokon is jelentős.

Az alapos szakmai felkészültségen, a lelkiismeretességen túl ez a járvány jelentős emberi és lelki erőt is kíván az ápolóktól és az orvosoktól. Erről is beszél a főorvosnő.

Köszönet a kórház ápolóinak és orvosainak! Köszönet az egészségügyi dolgozóknak.

Nézze meg a főrorvosnővel készült interjút!