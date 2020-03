Operatív Törzs: Az álhírterjesztők inkább a hatóságokat segítsék

Belföld

Hétfői online sajtótájékoztatóján számolt be a hazai koronavírus-helyzetről az operatív törzs. A tájékoztatón Orbán Viktor miniszterelnök is helyzetjelentést adott.

Nincs olyan megye, ahol ne találtak volna koronavírus-fertőzöttet – hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Kiemelte azt is, hogy már nem egyenesvonalú a fertőzöttek számának emelkedése. Most már exponenciális, hatványozott emelkedésnek nézünk elébe – tette hozzá.

Az elmúlt 24 órában 36 új fertőzöttet találtak – közölte. Hozzátette: akár már a napokban áttérhetünk a tömeges megbetegedések szakaszába.

Szólt arról is, hogy az egészségügyben naponta számos intézkedést hoznak, készülnek a lehető legmagasabb esetszámra. Minden egészségügyi intézmény növeli kapacitásait, s folytatódnak a kutatótevékenységek is – ismertette Müller Cecília.

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy az adatok világosan mutatják, hogy nem egyenes vonalú az emelkedés, hanem hatványozott növekedésnek nézünk elébe a fertőzöttek számát tekintve. Minden arra mutat, hogy a csoportos fertőzések időszakából a tömeges megbetegedések időszaka jöhet – tette hozzá.

Müller Cecília elmondta, hogy a fertőzés 80 százalékban nagyon enyhe tünetekkel jár, de vannak olyan emberek, akikre a fertőzés sokkal nagyobb kockázatot jelent. Mindezt igazolja az a hét meghalt ember is, akik valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek. Müller megköszönte az időseknek, hogy meghallgatták a tanácsukat. Köszönet a lakosság együttműködéséért – mondta.

Mindennek révén lehet csökkenteni a megbetegedések számát, és egy időben, egyszerre a megbetegedések száma nem lesz extrém nagy.

Müller Cecília elmondta, hogy most is azoktól vesznek mintát, akik gyanúsak koronavírus-fertőzésre. A betegmozgás minimalizálása érdekében a mentők mennek ki egy-egy gyanús beteghez, hogy az emberek ne menjenek orvoshoz. Hamarosan elkészülnek azok a tervek, amik az ellátható betegek számát is biztosítják egy-egy kórházban. Mindenhol zajlik a kapacitások növelése. Müller Cecília szólt arról is, hogy mindezek mellett folytatódnak a kutatások a vírussal kapcsolatban.

Ezt követően Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője számolt be a védekezés lépéseinek állapotáról.

Európában 188, a kontinensen kívül pedig további 30 magyar állampolgár van karanténban – közölte.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, hogy az Európában lévők közül 187-et Ausztriában, egy embert pedig Németországban különítettek el.

Az ezredes kérdésre válaszolva kiemelte: folyamatosan érkeznek a védekezéshez szükséges szállítmányok, alapanyagok az országba. Jelenleg biztosított az utánpótlás az alapanyagokból, védőeszközökből – szögezte le.

A kijárási tilalommal kapcsolatos kérdésre elmondta: folyamatosan értékelik a helyzetet, és azt, hogy az egész ország nem 14 nap alatt esik majd át a fertőzöttségen, hanem ez elhúzódik. Mint mondta, alaposan mérlegelni kell, mikor vezetnek be korlátozó intézkedéseket, és ezek az intézkedések mikor válnak kikényszeríthetetlenné, betarthatatlanná, az állampolgárok életét súlyosan befolyásolóvá, amely már nincs arányban a vírus terjedésével.

Lakatos Tibor kérdésre elmondta azt is, ha gócpontok alakulnak ki, akkor korlátozni kell majd az emberek mozgását, olyan eszközökkel, amelyek arányban állnak a fertőzés elleni küzdelemmel és a lakosság ellátását nem veszélyeztetik.

A boltokkal kapcsolatos korlátozásokról szólva azt mondta, a jelenlegi korlátozás elegendőnek tűnik, de ha komolyabb intézkedéseket kell bevezetni, akkor ezekhez fogják igazítani a boltok nyitva tartását. Bármilyen rendkívüli helyzet következik be, a lakosság ellátást biztosítani kell, és ezt biztosítani fogjuk – szögezte le.

Azzal kapcsolatban, hogy Polgár polgármestere részleges kijárási tilalmat rendelt el, az ezredes elmondta: a polgármestereknek minden ilyen intézkedés előtt szakemberek véleményét kellene kikérni, hogy a korlátozás valóban az elérni kívánt célt szolgálja-e.

Beszámolt arról is, hogy a rendőrség csalás miatt 11, rémhírterjesztés miatt 14, közveszéllyel fenyegetés miatt pedig 12 emberrel szemben indított eljárást a koronavírus-járvánnyal összefüggő ügyekben. Kiemelte: az Országgyűlés előtt van a törvényjavaslat, amely szigorítaná a rémhírterjesztés büntetését.

Folytatják az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ellenőrzéseket is, eddig 24 személlyel szemben szabálysértési eljárást indítottak, 14 esetben helyszíni bírságot szabtak ki.

A rendőrök a határokon több mint négyezer emberrel szemben rendelték el a hatósági házi karantént, ezeket 22,5 ezerszer ellenőrizték, és száz emberrel szemben a hatósági házi karantén szabályainak megsértése miatt kellett szabálysértési feljelentést tenniük.

Elmondta azt is, a délelőtti adatok alapján különösebb fennakadás nincs a határátkelőkön. Személyforgalomban Parassapusztánál, Sopronnál és Csanádpalotánál kell kisebb fennakadásra számítani, teherforgalomban pedig Rajkánál, Ártándnál és Csengersimánál a belépő, Sopronnál és Nagylaknál a kilépő forgalomban van egyórás várakozás.