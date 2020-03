Operatív törzs: Beköltöztek a szociális otthonba az ápolók

Belföld

A magyarországi koronavírus-helyzetről számolt be az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Ruszin Romulusz dandártábornak arról beszélt, hogy 84 vállalatnál van jelen mostantól a honvédség. A cél, hogy zavartalan legyen a termelés – tette hozzá. Az irányító törzs élelmiszer- és gyógyszergyártóknál jelent meg. Az akciócsoport folyamatosan elemzi a kialakult helyzetet – tette hozzá. Az északi és a déli határnál is jelen van a honvédség.

A dandártábornok szólt arról is, hogy a járőrözés is folytatódik a 15 nagyvárosban. Több más megkeresés is érkezett a honvédséghez, hogy más városokban is járőrözzenek, mindez pedig a bizalmat mutatja,

Müller Cecília arról beszélt, hogy 229-re emelkedett a fertőzöttek száma szerdára, és egy brit állampolgár meghalt. A meghalt férfi is krónikus betegségekben szenvedett. Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy látogatási tilalom van az idősotthonokban.

Müller Cecília elmondta, hogy az idősotthonok területén is meg kell akadályozni a csoportosulásokat, mert így gyorsabban terjedhet a betegség. Felvételi zárlat van az idősotthonokban.

Az idősotthonokban is kiemelten fontos az idősek védelme – mondta az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília kiemelte, az itt élők védelme is rendkívül fontos, ezért korábban már számos intézkedést hoztak.

Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a járvány terjedését lassítani kell. Természetesen ez áldozatot követel mindenki részéről. Müller Cecília köszönetet mondott a szociális intézményben dolgozóknak is, egy különleges esetet is említett, ahol az ápolók beköltöztek egy szociális otthonba, hogy így védekezzenek és védjenek meg másokat is.

Lakatos Tibor elmondta, hogy újabb 15 milliárd forintot különített el a kormány újabb egészségügyi eszközök beszerzésére. Közölte, hogy az Operatív Törzs elrendelte az intenzív osztályok kapacitásának a bővítését. Jó ütemben zajlik a kiskunhalasi kórház építése, és a Hungexpo területén berendezett kórház felszerelése is. Az utóbbi helyen 330 fő helyezhető el. Csak akkor fogják ezeket üzembe helyezni, ha szükséges lesz – mondta Lakatos Tibor.

Az egyes településeken bevezetett kijárási tilalom kapcsán a kormányhivatalok törvényességi észrevételeket tesznek – mondta Lakatos Tibor. Az olasz és osztráák lépések több esetben hozzájárultak a fertőzés lassítsához – mondta.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy az idősek esetében az általános egészségügyi helyzettől is függ, milyen tünetek jelentkeznek a fertőzés esetén. Jelenleg Magyarország területén nincs tömeges megbetegedés.