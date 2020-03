Operatív törzs: Fontos a felelős magatartás mindenki részéről

Belföld

Lokál ,

Mindenhol jelen van a vírus Magyarországon, ezért az óvintézkedések betartása elengedhetetlen. Müller Cecília országos tiszti főorvos beszámolója alapján a fertőzöttek száma 73-ra nőtt, a tömeges megbetegedés még várat magára, azonban mindaddig gyanús valaki, amíg a laboratóriumi vizsgálat nem ad más eredményt. Nem tervezik a kijárási tilalom bevezetését, de továbbra is be kell tartani az óvintézkedéseket: elsősorban otthon maradni, és gyakran, alaposan kezet mosni.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a kommunikációs akciócsoport vezetője elmondta, hogy a vírus Magyarországon mindenhol jelen van, ezért szükségesek az óvintézkedések. Ezt követően Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője számolt be az országot érintő biztonsági intézkedések részleteiről. Elmondta: az operatív törzs felkészül a tömeges megbetegedés időszakára. Érvényben vannak a korlátozó intézkedések, de továbbra sem tervezik, hogy kijárási tilalom legyen, és bizonyos területek lezárását sem tervezik.

Az ügyeleti központ vezetője mindenkit megnyugtatott, hogy folyamatos az ország ellátása, és folynak az egyeztetések arról, hogy a szomszédos államok polgárait befogadják a saját országukba. Magyarország mindent megtesz, hogy ők átjussanak, de ha bármilyen jel arra utal, hogy nem engedik be, akkor mi sem engedjük át őket – mondta Lakatos. Folyamatosan értékelik a kialakult helyzetet – tette hozzá.

Ezt követően az országos tiszti főorvos számolt be a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hazai helyzetről.

Müller Cecília elmondta: sajnos 73-ra nőtt a hazánkban diagnosztizált fertőzöttek száma, emellett hat kritikus állapotban lévő embert kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban. Mint mondta, a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, hogy mikor lépünk be a tömeges megbetegedések időszakába, azt nem tudni. Hangsúlyozta: minden ember felelős viselkedése kell ahhoz, hogy ezt a lehető leginkább késleltetni tudják.

A tiszti főorvos kitért arra is: Magyarország a kezdetektől az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eljárásrendje szerint végzi el a gyanús esetek kivizsgálását. A korábbiakhoz képest azonban átalakult a magyar eljárásrend, a beteg otthonában is lehet mintát venni. Ennek a megszervezése jelenleg is zajlik, így az enyhe tünetekkel rendelkező személyeket nem kell fertőzőosztályra vinni – tette hozzá. Mindaddig gyanús valaki, amíg a laboratóriumi vizsgálat nem ad valamilyen eredményt. A hatósági házi karanténban betegek is lesznek, de akik kórházi kezelésre szorulnak, azokat elszállítják – közölte.

Müller Cecília, mint máskor, most is a felelős magatartásra hívta fel a figyelmet az operatív törzs tájékoztatóján. A vírus bárkit megfertőzhet, így a fiatalok se verődjenek össze – mondta. Az elmúlt napokban nagyon sok visszajelzés érkezik, és egyre jobban sikerül tudatosítani a veszély mértékét – tette hozzá a tiszti főorvos.