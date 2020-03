Operatív törzs: Nagyon fontos a szabályok betartása

Belföld

Kovács Zoltán kommunikációért felelős államtitkár az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a tegnapi napon hazánkban bekövetkezett az első sajnálatos haláleset a koronavírus-járvány következtében.

Kovács Zoltán elmondta, a sajnálatos eset is bizonyítja, hogy az orvosok, ápolók, s mindenki, aki a magyar egészségügyben dolgozik, emberi életekért küzdenek. Ezúton is köszönjük nekik azokat az erőfeszítéseket azt a hősies magatartást, amit az elmúlt időszakban is tanúsítottak – tette hozzá.

A magyar kormány részvétét fejezi ki az elhunyt családjának.

A koronavírus esetében teljesen más vírusról van szó, ezért mindenkitől más típusú hozzáállást kíván – mondta Kovács Zoltán

A céljaink és a teendőink nem változtak. Világjárványról beszélünk, minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy a betegség terjedését lassítsuk, mert az emberi élet a legfontosabb – tette hozzá.

A vírus elleni küzdelem, a védekezés minden eszköze, minden költsége rendelkezésre áll. Magyarország kormánya minden szükséges erőforrást rendelkezésre fog bocsátani.

A mai sajnálatos haláleset is rámutat arra hogy a járvány veszélyeinek leginkább az idősek vannak kitéve.

Lakatos Tibor ezredes, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, hogy további hét emberrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon vasárnap. Határellenőrzést követően 907 embert helyeztek házi karanténba.

Elmondta, hogy abban az esetben, ha valaki fertőzött betegként elhagyja a karantént, vagy fertőzött beteget látogat bűncselekményt követ el.

Valamint az ezredes megerősítette, hogy elfogták az álhírek terjesztőjét, és felállították az akciócsoportokat.

Lakatos Tibor elmondta, hogy a rémhírterjesztéséért két évig terjedő börtönbüntetésre számíthat az elfogott férfi.

A koronavírus-járvány elleni védekezés keretein belül Kiskunhalason kialakítottak egy épületet a fertőzöttek ellátására – hangzott el a sajtótájékoztatón.

A magyar kormány és a védekezésben résztvevő szervezetek legfontosabb törekvése, hogy megakadályozzuk, hogy Magyarországon az egyéniből a csoportos, és aztán pedig esetleg a tömeges megbetegedések kategóriájába kerüljünk – tudatták.