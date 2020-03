Operatív törzs: Négy Olaszországból hazatérő magyar állampolgárt helyeztek házi karanténba

Belföld

Lokál ,

Négy magyar állampolgárt helyeztek házi karanténba, akik mind Olaszországból érkeztek haza. Őket a magyar határon ellenőrizték – jelentették be az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, ahol a legújabb fejleményekről is beszámoltak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

Hárommal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon, így most 16 fertőzött van – mondta Lakatos Tibor. Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője ismertetése szerint megtörtént a magyar-szlovén és magyar-osztrák szakaszon a határellenőrzés visszaállítása.

Folyamatos jelenleg is az ellenőrzés 5 átkelőhelyen. A többi 40 helyen most is zajlik a felállítása a korlátozásoknak. A határokon négy magyart köteleztek házi karanténra, és két román állampolgárt nem engedtek be az országba, valamint két dél-koreait – hangzott el a tájékoztatón amiről az Origo számol be percről percre.

Bűncselekmény a házi karantén megsértése

Éjféltől nem érkezik semmilyen tömegközlekedési jármű Olaszországból. Aki a házi karanténre vonatkozó szabályokat megsérti, az bűncselekményt követ el – mondta Lakatos Tibor.

Tilos külföldi kirándulásokat szervezni

A felsőoktatási intézmények a szükséges lépéseket megtették, így nem kell a hallgatóknak az érintett intézményekbe menniük. Lakatos Tibor elmondta, hogy tilos külföldi kirándulásokat szervezni. Azon nem magyar állampolgárokat kiutasítják, akik megszegik a járványügyi szabályokat – tette hozzá. Mindnyájunk közös érdeke, hhogy az elmúlt napokban meghozott intézkedéseket betartsuk – mondta Lakatos Tibor.

Az időseket érintő tájékoztatást indít a kormány

Dömötör Csaba, a Miniszterlenöki Kabinetiroda államtitkára elmondta, hogy a kormányzat az időseket érintő kisfilmeket indított. A filmek felhívják a figyelmet arra, hogy kerülni kell azokat a helyeket ahol sokan vannak, így a tömegközlekedést is – tette hozzá. A filmek felhívják a figyelmet arra, hogy tünetek észlelése esetén ne személyesen menjenek orvoshoz. Dömötör arra kérte a közvéleményt, hogy saját eszközeikkel ők is segítsék az idősek megvédését – számolt be az Origo.

Egy iráni beteg meggyógyult és távozhat a kórházból

Szlávik János az újabb fertőzöttekről azt mondta, hogy az egyikük egy iráni diák. Egy másik egy Izraelben járt magyar férfi – tette hozzá. A vele szoros kapcsolatban lévő két ember karanténban van. A harmadik beteg nem járt korábban külföldön, és nem is találkozott olyan személlyel, aki külföldön járt volna. Egy iráni diák pedig meggyógyult – tette hozzá.

Így működik a hatósági házi karantén

Müller Cecília, országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy a WHO is deklarálta, hogy világjárvány van. A hatósági házi karantén egy újabb intézkedés a járványügyi lépések során. Ők nem beteg emberek, nem minősülnek kontaktnak sem – tette hozzá. A hazatérők esetében (itt arról a négy országról van szó, ahol a legsúlyosabb a helyzet) indokolt a járványügyi megfigyelés. Úgy kell 14 napig a lakásukban tartózkodni, hogy azt nem hagyhatják el. Mindez nem önként választható – mondta Müller Cecília. Az adott lakást meg is jelölik, hogy senki se lépjen be. Meg kell szervezni az ő ellátásukat, a családjuk és az önkormányzat segíthet – mondta Müller Cecília.

A házi karanténban is be kell tartani a higiéniai szabályokat/ A rendőrség ellenőrzi a házi karantén szabályinak betartását

A házi karanténban is nagyon fontos a higiéniai szabályok betartása – mondta Müller Cecilía.

Ha valaki nem tartja be a házi karantén szabályait, az eljárást von maga után. A rendőrség ellenőrzi az érintetteket – mondta Müller Cecília.

A rendőrség a szórakozóhelyeket is ellenőrizni fogja – mondta Lakatos Tibor.

Ezért nem zárják be az iskolákat

A kormányzati portálra csak visszaellenőrzött adatot tesznek ki – mondta Lakatos Tibor. Maguk az érintettek hamarabb értesülnek a fertőzöttségről, és így értelemszerű, hogy az hamarabb kiderülhet.

Az iskolák esetleges bezárásáról azt mondta, hogy nem állna arányban ez az intézkedés azzal, amit a megelőzésben el lehetne érni. A szakemberek javaslatát az operatív törzs figyelembe vette az iskolák esetében. Ha azt látjuk, hogy ezt a lépést meg kell tenni, akkor meg fogjuk tenni – tette hozzá.

Adott esetben a parlamenti képviselőknek is karanténba kell menniük

Minden esetben, így a parlamenti képviselőkre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint másra – mondta kérdésre Müller Cecília. A mentőszolgálat egy nap több gyanús esetet is beszállít, így ez nem tekinthető rendkívüli dolognak.