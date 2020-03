Orbán: Kapcsolat van a koronavírus és a migráció közt

Ismertette az aktuális magyarországi járványhelyzetet, felhívta a figyelmet a gazdasági hatásokra, valamint a koronavírus és a migráció összefüggéseire Orbán Viktor az EU állam- és kormányfőinek kedd délutáni videókonferenciáján.

A konferenciát Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kezdeményezte. Orbán Viktor tájékoztatta európai kollégáit arról, hogy hazánk most a koronavírus elleni védekezésre összpontosít, a magyar hatóságok a helyzetet egyelőre az ellenőrzésük alatt tartják, jelenleg egyedi esetekkel foglalkoznak. Valamennyi bizonyítottan fertőzött személy kórházban, karantén alatt van. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell találni az egyensúlyt az ügy elbagatellizálása és a pánik között. Külön kiemelte az osztrák hatóságokkal folytatott kiváló együttműködést – tájékoztatott Havas Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor a migráció és a koronavírus-terjedésének összefüggéseire világított rá.

– Az illegális migráció és a koronavírus-járvány között egyértelműen kapcsolat van, hiszen számos bevándorló Iránból vagy Iránon keresztül érkezik, amely a fertőzés egyik gócpontja. Magyarország ezért megerősítette a határvédelmét, és ideiglenesen lezárta a tranzitzónákat. Ami a jövőt illeti arra törekedünk, hogy a vírus a lehető legkisebb hatást gyakorolja a gazdaságra. A kormány vizsgálja, hogyan tud támogatást nyújtani a magyar vállalkozásoknak az európai szabályokkal összhangban – mondta a kormányfő.

Leszboszon is találtak fertőzöttet

Az Európa felé tartó menekültek egyik központjának számító görög szigeten, Leszboszon a migránstáborban találtak egy koronavírussal fertőzött migránst – számolt be a The Guardian. A leszboszi befogadóközpontokban jelenleg legalább 20 ezer ember tartózkodik. A görög szigetekre érkezők száma megnőtt, amióta Törökország február 29-én bejelentette, hogy megnyitja a határát. Csak a hét végén kilencszázan érkeztek a szigetekre. A görög kormány csütörtökön is kitartott amellett, hogy lakatlan szigeteken épít befogadó központokat, miután a Leszbosz, Számosz és Híosz szigeteken építendő központok terve a lakosság heves ellenállásába ütközött.