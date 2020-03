Orbán: Lezárjuk a határokat, betiltjuk a rendezvényeket

Belföld

Lokál ,

Újabb, a koronavírus terjedésének lassítása érdekében meghozott intézkedések lépnek életbe hazánkban. Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel az Országgyűlésben bejelentette: lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt. A kormány az összejövetelek elhalasztását kéri az emberektől.

– Lezárják Magyarország határait a személyforgalom elől, az erről szóló nemzetközi egyeztetések folyamatban vannak – jelentette be Orbán Viktor hétfőn a parlamentben. Az operatív törzzsel folytatott egyeztetés után bejelentette azt is, hogy éjféltől általánosan betiltják a rendezvényeket, a sporteseményeket legfeljebb zárt kapuk mögött lehet megtartani, ha vállalják a szervezők. De legjobb, ha úgy sem – fogalmazott.

Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivételt jelentenek az élelmiszerboltok, drogériák, patikák.

Orbán Viktor elmondta, hogy a mai tudás szerint a koronavírus-járvány terjedése három szakaszra osztható: vannak az egyedi megbetegedések, ezután következnek a csoportos megbetegedések, majd a tömeges megbetegedés.

– Magyarország eddig az első szakaszban volt, a következő napokban azonban át fogunk lépni a csoportos megbetegedések időszakába. Azt látjuk, hogy amíg nincs vakcina, a világ minden országában, így Magyarországon is egyetlen esélyünk van, ez pedig a vírus terjedésének mérséklése – tette világossá a tényeket a miniszterelnök.

Hozzátette: bármekkora a veszély, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. Most is ezt kell tenni – hangsúlyozta Orbán Viktor, és azt kérte, a közös cselekvés és a nemzeti összefogás útját járják ebben a helyzetben. Emellett a kormány azt javasolja, hogy a koronavírus-járvány miatt a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el az emberek.

A miniszterelnök hozzátette, hogy az időseknek, a szülőknek és a nagyszülőknek azt üzenik: ők különösen ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért kérik, legyenek rendkívül óvatosak. Ez a vírus rájuk nézve különösen veszélyes – mondta.

Orbán Viktor kitért a járvány gazdasági vonatkozásaira is, szerinte ugyanis az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem egy időben: vannak olyan ágazatok, ahol a baj már „bekopogtatott” – fogalmazott.

A kormányfő szerint elsősorban a turizmus és a vendéglátás van bajban. Elmondta, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert kérte fel, hogy konzultáljon a bajba jutott ágazatok képviselőivel, hogy gyors intézkedéseket hozhassanak.

Orbán Viktor hangsúlyosan szólt a munkahelyek megvédésének szükségességéről, de elmondta azt is, hogy a járvány a költségvetést és a gazdasági terveket is felülírja. A büdzsét minden szinten újra kell tervezni, aminek koordinálása a pénzügyminiszter feladata. A Magyar Nemzeti Bank elnökével is felvette a kapcsolatot az ügyben – közölte a miniszterelnök.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel közös cselekvésre, nemzeti összefogásra szólított fel Orbán Viktor a koronavírus elleni védekezésben. A miniszterelnök hangsúlyozta, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. A koronavírus-járvány kezelése hosszadalmas és nehéz lesz, az élet a következő hónapokban nem olyan lesz, mint megszoktuk – tette hozzá.