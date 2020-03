Orbán Viktor: Egy magyar demokrata távozott

Belföld

A miniszterelnök közösségi oldalán búcsúzott a vasárnap elhunyt Balsai Istvántól.

Mint arról beszámoltunk azalkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter vasárnap halt meg.

„Egy magyar demokrata távozott. Isten nyugosztalja Balsai Istvánt. Köszönjük a szolgálatot // A Hungarian democrat left us today. Rest in peace, István Balsai. Thank you for your service!” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.



Balsai István gyógyíthatatlan betegségben hunyt el, 73 éves volt. Alkotmánybírói tisztségét 2011. szeptember 1-től töltötte be.

Balsai István 1947-ben született Miskolcon. 1972-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel avatták doktorrá. 1972-től ügyvédjelölt, 1974 és 1990 között ügyvéd, 1995 és 2007 között magánügyvéd volt. 1989-ben az MDF tagjaként részt vett a háromoldalú politikai tárgyalásokon, majd az MDF jogi szakértőinek egyike, választási felelős volt. 1990 és 1994 között Antall József, majd Boross Péter kormányának igazságügyi minisztere. 1990-től országgyűlési képviselő: előbb az MDF-frakcióban, majd 2004-től független, 2005-től pedig a Fidesz-KDNP-frakcióban. Az egyes parlamenti ciklusokban több parlamenti bizottság tagja, illetve vezetője volt.

Balsai István alkotmánybíró 2020. február 12-én a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést vette át Áder János köztársasági elnöktől.

“Az Alkotmánybíróság jelenlegi és volt tagjai, munkatársai Balsai István személyében gyászolják az ügyvédi hivatás jó ismerőjét, a volt országgyűlési képviselőt, az első szabadon választott kormány igazságügy-miniszterét és az Alkotmánybíróság tagját” – olvasható az Ab honlapján.

Az Alkotmánybíróság Balsai Istvánt saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.

Az alaptörvény szerint az Ab létszáma 15, a testületnek Balsai István halála miatt jelenleg 14 tagja van.