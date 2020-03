Orbán Viktor: Kilencedik nap

Belföld

A miniszterelnök úr Orbán Viktor ma reggel is korán kezdte napját.

Kilencedik nap. Úton az operatív törzsből a Magyar Rádióba. 7:34-től élőben a Kossuthon // Day nine. On my way from the Operational Group to the Hungarian Radio. Live on Kossuth Radio from 7:34 AM.

Orbán Viktor: Nyolcadik nap

Az egészségügyi helyzetről, határátkelőhelyek ellenőrzéséről, egészségügyi eszközök beszerzésének állásáról és gazdasági intézkedésekről beszélnek az akciócsoportok esti ülésén – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára csütörtök este feltöltött videóban.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a tanácskozás hosszú lesz, az éjszakába nyúlik majd.

Az ülés után reggel folytatják a munkát – tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken jelentette be, hogy a koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoport alakul. Csütörtökön egy újabbat, úgynevezett önkéntes akciócsoportot állított fel a miniszterelnök, amelyet Révész Máriusz kormánybiztos, országgyűlési képviselő vezet.