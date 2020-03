Orbán Viktor: Lezárjuk Magyarország határait a személyforgalom előtt

Belföld

Lokál ,

Az Országgyűlés hétfői napirend előtti felszólalásaiban is a koronavírus van a középpontban. Orbán Viktor miniszterelnök is értékeli a helyzetet – számol be az Origo.

Orbán Viktor: Ismeretlen ellenséggel állunk szemben

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalását azzal kezdte, hogy múlt hét végén a kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Rendkívüli helyzet van, ismeretlen ellenséggel állunk szemben – tette hozzá. Az egész emberiség számára kihívás, hogy ismeretlen vírussal állunk szemben.

Nincsen globális megoldás a járvány ellen, minden ország maga dolgozza a saját megoldásait

Orbán Viktor szólt arról is, hogy egyelőre nincs vakcina a járvánnyal szemben. Nagyon sokan dolgoznak a kutatásokon, hogy legyen ellenszer. A magyar virológusok is figyelemmel kísérik a fejlesztéseket. Iránból, Izraelből és Olaszországból érkezett a járvány. Nincsen globális megoldás a járvány ellen, minden ország maga dolgozza ki a saját megoldásait – tette hozzá. Korábban is több válságkezelési akciótervet dolgoztunk ki – mondta a kormányfő. Minden szomszédunkkal és uniós országgal kapcsolatban vagyunk, de a döntéseket csak mi tudjuk meghozni – tette hozzá.

Orbán Viktor: A nemzeti összefogás útját járjuk

Az osztrák intézkedéseket próbáljuk átültetni a magyar gyakorlatba. Sokszor kerültünk nehéz helyzetbe, de csak az összefogás segít – mondta a kormányfő. A nemzeti összefogás útját járjuk – mondta Orbán Viktor.

“Az összefogás és a fegyelmezettség a legfontosabb erőtartalék”

A kormányfő szólt arról, hogy nagyban megváltozik az élet a következő hónapokban. Megköszönte az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók munkáját. Az emberek meglehetősen jól fogadták az intézkedéseket. Az összefogás és a fegyelmezettség a legfontosabb erőtartalék – mondta Orbán Viktor.

A csoportos megbetegedések időszakába lépünk

Orbán Viktor kijelentette, hogy a következő időszakban átlépünk a csoportos megbetegedések időszakába. Egyetlen esélyünk van: a vírus terjedésének mérséklése. A kontaktusok számát csökkenteni kell, ezért több intézkedést is hozott a kormány. Ilyen lépések voltak a beutazási tilalmak, és a veszélyhelyzet kihirdetése – mondta a kormányfő. Megtiltották a rendezvények megtartását, az egyetemeken és a közoktatásban intézménylátogatási tilalom van. Megkezdődött a konténerkórház építése.

Orbán Viktor bejelentette a legújabb intézkedéseket

Újabb döntések születtek. Magyarország határait lezárjuk a személyforgalom elől. Csak magyar állampolgárok léphetnek be hétfő éjféltől. Minden rendezvényt betilt a kormány – mondta Orbán Viktor. A szórakozóhelyeket és a mozikat bezárják. Az éttermek, kávézók csak 15 óráig lehetnek nyitva. A kormány nem tilthatja meg, hogy a 70 évesek elhagyják a lakásukat, de arra kért mindenkit, hogy ne hagyja el a lakását.

Az idősekről az önkormányzatok is gondoskodnak

Az önkormányzatok tegyenek meg mindent az idősek gondozása érdekében – mondta Orbán Viktor.

A magyar emberek munkahelyét veszélyezteti a helyzet

A kormányfő a gazdasági helyzetről azt mondta, hogy a már most bajbajutott ágazatokkal megkezdik a konzultációt. A magyar emberek munkahelyét veszélyezteti a helyzet, komoly munkanélküliségi helyzet fenyegeti az országot. Mindezekkel kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetést is teljesen újra kell tervezni. Orbán Viktor szóllt arról is, hogy a magyar gazdaság megsegítését elősegítő intézkedések kidolgozása folyamatban van. A kormányfő megkezdte az egyeztetést Matolcsy Györggyel is.

Sokan nem tartják be az önkéntes karantént

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője a kormányfői bejelentés kapcsán azt mondta, hogy az önkéntes karantént sokan nem tartják be.