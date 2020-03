Orbán Viktor segítséget ígért a koronavírus miatt gazdasági veszteségeket elszenvedőknek

Belföld

Kormányzati segítséget ígért Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus miatt veszteségeket elszenvedő gazdasági szereplőknek kedden Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági évnyitó 2020 című gazdaságpolitikai fórumán.

A kormányfő az eseményről egy képet is feltöltött közösségi oldalára a következő szöveggel:

“Koronavírus. Akciótervvel segítünk megvédeni a magyar gazdaságot // Coronavirus. We will protect the Hungarian economy with an action plan”

Gazdaságvédelmi akciótervet kell meghirdetni – jelentette ki a kormányfő, aki azt kérte az MKIK-tól, gyűjtse össze és április végén továbbítsa a kormánynak a gazdasági szereplők visszajelzéseit arról, hogy pontosan melyik ágazat milyen eszközökkel segíthető át a várható nehézségeken.

Nem makrogazdasági lépésekre, hanem célzott ágazati programokra lesz szükség – például a turizmusban -, és ezeknek a kormány megteremti a pénzügyi feltételeit – közölte a miniszterelnök, jelezve, hogy az idei és a jövő évi költségvetést is újra kell tervezni, sok milliárd eurónyi gazdaságélénkítő csomagokra lesz szükség.

Meg kell oldani, hogy a gazdasági visszaesés ne a 2008-2009-eshez hasonló mértékű legyen, hanem legfeljebb akkora, hogy az EU-val szembeni gyorsasági előnyét Magyarország meg tudja őrizni – mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, világjárványra kell készülni, és mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából.