Oroszországban meghalt a második beteg, Ukrajna újabb megyében vezette be a veszélyhelyzetet

Külföld

MTI ,

Moszkva első számú járványkórházában keddre meghalt a második koronavírus-fertőzött beteg, egy 69 éves asszony, aki a Portugáliából hazatért lányától kapta el a Covid-19 betegséget. A boncolás megállapította, hogy a halált közvetlenül most sem a SARS-CoV-2 vírus, hanem végső stádiumba lépett rákbetegség okozta. Múlt héten egy másik fertőzött asszony vérrögleválás következtében halt meg.

A hétfői orosz hivatalos adatok 438 fertőzöttről szóltak. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet kedden közölte, hogy koronavírus-fertőzés gyanújával az országban 93 677 embert tartanak megfigyelés alatt, amelynek eddig összesen 149 754 embert vetettek alá. Oroszországban eddig csaknem 186 ezer laboratóriumi szűrést végeztek el.

Keddre Oroszország már 14 katonai szállítógépnyi segélyt szállított Olaszországnak. A moszkvai védelmi tárca korábbi közleménye szerint az Il-76-osokkal nyolc mozgatható katonai ápolóbrigádot, mintegy 100, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező virológiai és járványügyi szakembert, mobil jármű- és terepfertőtlenítő eszközöket – amelyekre oroszul, angolul és olaszul az “Oroszországból szeretettel” felirat került -, valamint orvosi műszereket küldenek Olaszországba.

Anatolij Antonov washingtoni nagykövet, egyebek között az olaszországi segítségnyújtásra hivatkozva levélben tiltakozott Kenneth Rothnál, a Human Rights Watch (HRW) ügyvezető igazgatójánál amiatt, hogy az irányítása alatt álló jogvédő szervezet “dezinformációkat” terjeszt arról, hogy az orosz kormányzat nem készült fel a koronavírus elleni küzdelemre. A HRW figyelmébe ajánlotta, hogy a járvány közepette segítsen inkább az amerikai börtönökben Moszkva szerint jogszerűtlenül fogva tartott orosz állampolgároknak.

Marija Butyina, aki 2019 októberéig maga is több hónapot töltött elzárva az Egyesült Államokban azon a címen, hogy nem jegyeztette be magát hivatalosan külföldi ügynökként, arra szólította fel Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy a világjárvány miatt eszközölje ki az orosz rabok külföldi fogva tartási körülményeinek javítását vagy az érintettek kitoloncoltatását.

Ukrajnában egy nap alatt 11-gyel, 84-re emelkedett keddre az eddig megerősített koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe, és egy beteg gyógyult meg – közölte az ukrán egészségügyi minisztérium sajtószolgálata.

A helyi önkormányzat egy egészségügyi központra hivatkozva közölte, hogy igazolták a koronavírus-fertőzöttségét egy munkácsi nőnek – aki így az első Kárpátalja megyei fertőzött -, de ezt az egészségügyi tárca még nem erősítette meg. Eddig három parlamenti képviselő fertőződött meg SARS-CoV-2 vírussal. Lviv megye vezetése is veszélyhelyzetet vezetett be a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében keddtől. Ezt megelőzően a kijevi kormány nyolc másik megyében és a fővárosban vezetett be veszélyhelyzetet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben május-júliusra halasztotta az idei tavaszi sorozást a koronavírus-fertőzés terjedése miatt. Az államfő hétfő esti videoüzenetében felszólította az összes vallási felekezet vezetőit, hogy résztvevők nélkül, online tartsanak szertartásokat. Az államfő szavai szerint most az embereknek szükségük van hitre, de legalább annyira szükségük van biztonságra is.

Egy kormánypárti képviselő, Olekszandr Truhin az Obozrevatyel ukrán hírportálnak kedden adott nyilatkozatában közölte, hogy a héten várhatóan összeül a parlament, és határoz arról, bevezetik-e a rendkívüli állapotot az országban. Előző este viszont Denisz Smihal miniszterelnök az ICTV televízió műsorában azt monda, hogy egyelőre nem látja szükségét a rendkívüli állapot bevezetésének. Illja Jemec egészségügyi miniszter ugyanakkor a rendkívüli állapot bevezetésének megszavazására szólította fel a képviselőket.