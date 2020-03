Összefogtak a magyar sztárok! Mindenki az álhírek ellen

Extra

Nehéz időszakon megy keresztül az egész világ, Magyarországon is rengeteg feszültséget gerjeszt az új típusú koronavírus-járvány terjedése. A hazai celebek viszont mindent megtesznek, hogy követőik és mindenki, aki egy kicsit is felnéz rájuk a leghitelesebb információk alapján tájékozódjanak.

Magyarország kormánya már eddig is megtett, és ezután is megtesz mindent, hogy a magyar embereket a leggyorsabban ellássa hiteles és pontos tájékoztatással. Ennek érdekében hozták létre a koronavirus.gov.hu weboldalt és a Koronavírus tájékoztató oldal névre keresztelt Facebook-oldalt is.

Most a magyar sztárvilág is beállt a sorba, mutatjuk melyek azok a példamutató hírességek, akiknek közösségi oldalait érdemes követni, hogy elkerüljük az álhíreket.

Először Berki Krisztián és felesége ajánlotta fel Facebook- és Instagram-oldalaikat, hogy hiteles információkkal lássa el a rajongókat, mára pedig folyamatosan bővül a segíteni akaró ismert emberek köre.

Tóth Gabi: Meg kell állítani a kamuhírek terjedését „Egy-egy posztommal rengeteg embert érek el, így nem kérdés, hogy minden fontos és hiteles információt megosztok majd a követőimmel. Ezekben az időkben nagyon fontos, hogy senki ne üljön fel az álhíreknek, hiszen azok terjedése komoly pusztításra képes…” – fogalmazott az énekesnő a Ripostnak.

Csonka Pici nem érti, miért osztanak meg butaságokat „Néha elszörnyedek, és elgondolkodom, amikor azt látom, hogy intelligens ismerőseim miket osztanak meg, például a koronavírussal kapcsolatban. Én a leghitelesebb forrásnak azokat az ismerőseimet gondolom, akik a vírussal leginkább fertőzött területeken élnek. Az ő posztjaikat rendszeresen meg is osztom” – mondta a színész.

L.L. Junior: Sokkal jobban félek a pániktól „Sokkal jobban félek a pániktól, amit többnyire az álhírek okoznak. Ezért döntöttem úgy, hogy minden hiteles információt megosztok az oldalaimon” – számolt be a rapper a Ripostnak.

Kis Grófót megijeszti az álhírek terjedése „Én mindenhol elmondom, hogy honnan szerezzenek információt, de ez nyilvánvalóan nem elég. Ezért én is megosztom majd a követőimmel a pontos információkat” – ígérte a mulatós sztár.

Kulcsár Edináék minden eszközzel támogatják a hiteles tájékoztatást „A férjemmel megbeszéltük, hogy minden eszközünkkel támogatjuk a hiteles tájékoztatást. Természetes számunkra a társadalmi felelősségvállalás, így mindketten posztoljuk majd a vírussal kapcsolatos híreket” – jelentette ki a sztármami.