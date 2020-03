Öt fontos tény a kézmosásról

Belföld

A kézmosás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni! A koronavírus-járvány megfékezésében és lassításában elengedhetetlen szerepe van. A Lokál most összegyűjtött öt fontos tudnivalót, ami segíthet!

1. A szappan a vírus legnagyobb ellensége

A szappanos kézmosás a legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatékonyabb módja a koronavírus elleni védekezésnek. A szappan szuper képessége a szakértők szerint abban rejlik, hogy a vírus örökítőanyagát védő zsírréteget megbontja, ami miatt a kórokozó egyszerűen szétesik, és elpusztul.

2. A helyes kézmosásnak öt lépése van

1. Nedvesítsük be a kezünket!

2. Szappanozzuk be!

3. A tenyeret, az ujjbegyeket, az ujjközöket, a hüvelykujjunkat és a kézfejünket is alaposan dörzsöljük át!

4. Öblítsük le!

5. Szárítsuk meg!

3. Minden helyzetben fontos

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília javaslata szerint „hazaérkezés után, ételkészítés előtt és közben, étkezés előtt, mosdóhasználat után, beteggel történő érintkezés során számos alkalommal. Emellett tartsuk be a tüsszentés és köhögés etikettjét, ne nyúljunk a szájhoz és a szemhez, hisz a nyálkahártyák érintésével is lehetséges a betegség terjesztése. Otthonunkat tartsuk tisztán, a gyakran érintett felületeket többször fertőtlenítsük a szokásosnál”.

4. Legalább 20 másodpercig tartson

Fontos, hogy elég ideig mossunk kezet, legalább 20-30 másodpercig kell tartania! Segítségképpen eldúdolhatunk egy népdalt is. A Tavaszi szél vizet áraszt például épp megfelelő ideig tart.

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom

Minden madár társat választ, virágom, virágom

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom

Te engemet, én tégedet, virágom, virágom



5. Útközben is fertőtleníthetünk

Ha nincs mód szappanos kézmosásra, használhatunk alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt. Ez esetben is fontos betartani az alapszabályokat és időtartamot. Amint hazaértünk, mossuk meg alaposan szappannal is a kezünket!