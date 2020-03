Otthoni stúdióját is megmutatta Király Viktor

Extra

Kiss Nóra ,

Kedd este Majka meghívására Király Viktor csatlakozott a Maradj Otthon Challenge-hez, amelyben közismert emberek mesélnek arról, hogyan telnek midennapjaik, amióta a koronavírus-járvány miatt otthon tartózkodnak.

A 35 éves énekes mindenkit arra buzdított, tartsa be a szabályokat a járvány megfékezése érdekében. – Azt kell, hogy mondjam, ijesztő a helyzet, de várjuk a fejleményeket, és várjuk, hogy mi fog ebből kisülni – mondta Viktor, aki a nézőknek otthoni stúdióját is megmutatta, néhány készülő dalával együtt. Meg is kérte őket, értékeljék a zenéket, mert szeretné tudni, melyik a legjobb közülük.