Pásztor Erzsi: Jankával ellentétben én sosem iszom

Kiss Nóra ,

Örök jókedv és profizmus – így jellemeznénk Pásztor Erzsit, az ország Janka nénijét, aki 83 évesen is tele van energiával és szeretettel. A Szomszédok sorozat sztárja, Kossuth-díjas színésznő hatvanegy éve fáradhatatlanul szórakoztatja a közönséget. De vajon hogyan indult a karrierje, milyen lemondásokkal járt az élete, és mire a legbüszkébb? A Lokálnak adott interjújából ez is kiderül.

Számtalan díjat és elismerést kapott az elmúlt hatvanegy évben. Melyikre a legbüszkébb?

Mindig felemelő érzés, ha az embert kitüntetik a munkássága miatt. Sok színművész álmodni sem mer a Kossuth- vagy Jászai Mari-díjról, nekem viszont mindkettő megadatott. Számomra mégis a legnagyobb elismerés az emberek felém áradó szeretete. Mindennél többet ér az, ha valaki megállít az utcán, gratulál, és elmondja, mennyire szeret engem. A gyógyulásom utáni első előadásomon percekig állva tapsolt nekem a közönség, és egy csokrot is kaptam. Úgy zokogtam, mint egy kisgyerek. Nem tudom, mivel érdemeltem ki, elmondhatatlanul jólesik. Erre vagyok a legbüszkébb.

Mikor döntötte el, hogy színésznő lesz?

Nagyjából ötéves lehettem. Háború volt, de édesanyám ragaszkodott hozzá, hogy járjak a közeli német–zsidó óvodába. Csendes, visszahúzódó kislány voltam, de a társaság hatására hamar megnyíltam, és produkáltam magam, a többiek pedig jól szórakoztak. Anyukámnak fodrászata volt. Mindig nyüzsögtek ott az emberek, beszélgettek, nagyokat nevettek. Nagyon szerettem ott lenni és hallgatni a sztorikat. Ez is biztos közrejátszott abban, hogy végül a színpadon kötöttem ki. A szüleim mindenben támogattak, anyukám rendszeresen járt a gimnáziumba az igazgatóhoz, mert nem voltam valami jó tanuló. A tanárok viszont nagyon szerettek, mert mindig szerepeltem, viccelődtem, előadtam magam. Az ő jóindulatuk nélkül leérettségizni sem tudtam volna.

Ezután egyenes volt az út a Színművészetire?

Szerencsére elsőre felvettek. Nagyon meglepődtem, mert nem voltam az a csinos színésznőalkat, mégis láttak bennem valamit. Szinetár Miklós osztályába kerültem, aki csodálatos tanár volt, sokat köszönhetek neki. A diploma után egymást érték a felkérések, Budapesten és vidéken is.

Sok lemondással járt a karrierje?

Anyaként igen. A lányomat nagyrészt édesanyám nevelte, így tudtam csak a hivatásomnak élni. Henriette sokáig neheztelt rám ezért, a nyolcvanadik születésnapi ünnepségemen viszont látta, mennyien szeretnek, és megértette, mit miért csináltam. Azóta jóban vagyunk, és mindig elmosolyodik, ha Janka néninek hívnak.

Mennyire tud azonosulni a Szomszédok Janka nénijével?

Én mindig is vidám voltam, és alkoholt sem fogyasztok. Ennek ellenére nagyon élveztem Jankát alakítani, és neki köszönhetem, hogy megismert az ország. Pedig csak néha tűntem fel, 2-3 havonta jártam forgatni. Az elején nem tudtuk, mennyire lesz sikeres a sorozat. Pár részre készültünk, amiből azután tíz év lett. Közben én lettem az ország alkoholistája, persze csak nevetek ezen. A mai napig hívnak, hogy legyek borfesztiválok, italreklámok arca. A múltkor egy fiatal lány keresett meg, hogy a barátnője esküvője lesz, és szeretne velem felvenni egy videót, mert a menyasszony nagy Janka-rajongó. Hihetetlen, hogy azok a fiatalok is nézik, akik még nem is éltek, amikor forgattunk. Valószínűleg azért, mert valódi színészek játszottak, akik a közös munka során az életben is barátokká váltak.

Mivel tölti a mindennapjait?

Szinkronizálok, és több darabban is játszom. Azért nem vállalom túl magam, igyekszek pihenni, valamint az egészségemre és a külsőmre is odafigyelni. Háromhetente járok fodrászhoz, és Újpestre, a kedvenc butikomba is, valamint a helyi piacon szintén sokszor megfordulok. Negyven éve a XIII. kerültben lakom, ahol díszpolgár vagyok, akárcsak Újpesten. Szabadidőmben átjönnek a barátnőim, akiket mindig finom ételekkel várok, majd kártyázunk, vagy csacsogunk egy jót. Évente kétszer a lányom is hazajön Olaszországból.