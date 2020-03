Pingvinek voltak a bezárt állatkert látogatói – Videó!

Világszerte zárnak be az intézmények, szórakozóhelyek, közösségi terek a koronavírus-járvány elleni védekezés keretein belül. Így történt ez a chicagói Shedd Akváriumban is, a látogatók nélküli üres park pedig nem mindennapi lehetőséget adott egyeseknek.

A különleges helyzetre való tekintettel a gondozóknak az az ötletük támadt, hogy a hiányzó vendégek helyett most a pingvineket vezetik körbe és mutatják meg nekik a többi állatot.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴

Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020