Rácz Gergő: Jó csapat vagyunk Beával

Holló Bettina ,

Rácz Gergő és felesége nemrég ünnepelték második házassági évfordulójukat. A szerelmesek ez alkalomból örömmel meséltek a Lokálnak megismerkedésükről, ami akár egy romantikus filmbe is beleillene. Az énekes elárulta: egy koncerten át Bea telefonszámát dúdolta, hogy el ne felejtse.

Rácz Gergő és szerelme, Bea hét évvel ezelőtt egy rendezvényen ismerte meg egymást. Az akkor 23 éves lány táncosként lépett fel, az énekes pedig rögtön kiszúrta magának.

– Elkértem a számát, de már nem volt idő felírni, mennem kellett a színpadra – kezdte a Lokálnak Rácz Gergő.

– Elhatároztam, hogy mindenképp megjegyzem a számát, így a koncert alatt végig azt mondogattam magamban. Sikerrel jártam, nem sokkal később pedig felhívtam. Elmentünk randizni, aztán ment minden a maga útján – mesélte a 43 éves énekes, aki öt év együtt járás után, két évvel ezelőtt vette feleségül kedvesét, 2018 őszén pedig megérkezett kislányuk, Lorina.

– Beával jó csapat vagyunk. Lorina előtt is harmonikus volt a kapcsolatunk, de mióta szülők vagyunk, még erősebb a köztünk lévő kapocs. Szerencsére ugyanazokat az értékeket hoztuk otthonról, hasonló a gondolkodásmódunk, békésen telnek a mindennapjaink. A gyereknevelés egy tanulási folyamat, a kislányunk éppúgy formál bennünket, mint mi őt, és ez nagyon izgalmas. Napról napra egyre inkább kirajzolódik Lorina személyisége, imádni való, okos kislány, aki nagyon nyitott és érdeklődő – áradozott az énekes.

Bővülhet a családjuk

Gergő és kedvese egyelőre nagyon jól megvannak hármasban Lorinával, de idővel a családbővítés is szóba jöhet. – Mindketten nagy családból származunk, ők is, mi is hárman vagyunk testvérek. Jó volt így felnőni, ez pedig mindenképp abba az irányba terel minket, hogy Lorinának is legyen egy kishúga vagy egy kisöccse. Ez egyelőre még a jövő zenéje – mondta sejtelmesen az énekes.

A Dalban versenyez a fődíjért

Rácz Gergő 2013 után idén is a Duna Televízió zenés műsorában versenyez. Partnere ezúttal Orsovai Reni, akivel az első helyen jutottak be A Dal 2020 döntőjébe, ahol tovább küzdhetnek a 75 millió forint összértékű nyereményért, amelyet a győztes zenei karrierjének építésére fordíthat.