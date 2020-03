Rendkívüli kormányintézkedések! Határellenőrzés, beutazási tilalom, hatósági házi karantén

Belföld

A már kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére, a magyar emberek egészségének és életének megóvása érdekében – írják a kornavirus.gov.hu oldalán.

A kormány kihirdette a 41/2020. (III. 11.) rendeletét az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről.

Íme részletesen a most kihirdetett intézkedések:

1) A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a magyar-szlovén, valamint magyar-osztrák határon.

2) Beutazási tilalom a nem magyar állampolgároknak Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból. Magyarország területére nem léphetnek be a járvány gócpontjának számító országokból (Olaszország, Kína, Dél-Korea és Irán területéről) érkező nem magyar állampolgárok. Magyarország területére nem léphet be ugyanezen országok területéről nemzetközi személyszállítást végző vasúi jármű, autóbusz, valamint – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű.

3) Hatósági házi karantén A hatóság nemcsak kórházi karanténra, hanem hatósági házi karanténra is kijelölhet potenciális fertőzötteket. Azok a magyar állampolgárok is hatósági házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkeznek az ország területére, akkor is, ha tünetmentesek. Ők a Magyarországra való belépés során, egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek. Akiknél az egészségügyi vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban (pl. kórházi karantén) kerülnek elhelyezésre. Akiknél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, ők is kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat. E személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi. A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Azok a magyar állampolgárok, akiknél az alapos orvosi vizsgálat során az új koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét vagy a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

4) A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

5) Tilos a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása.

6) Az összehangolt védekezés érdekében rendkívüli szünetet a köznevelési intézményekben (iskolákban, óvodákban) az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el saját hatáskörében.

7) Tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma zárthelyen 100 főnél több, nem zárt helyen pedig 500 főnél több. E korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,

8) A középiskolásoknak meghirdetett Külföldi Nyelvtanulási Programot felfüggesztjük.

9) A külföldi iskolai kirándulás tilos. A már lefoglalt külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

10) Magyarország területéről kiutasítjuk és kitoloncoljuk azt a nem magyar állampolgárt, aki a járványügyi hatóság által elrendelt karantén szabályait megszegi.

11) A magyar emberek védelme érdekében, valamint az egészségügy, a honvédelem, a rendvédelem, a közigazgatás működésének biztosítására nem utazhatnak külföldre (vagy csak az ágazati miniszter külön engedélyével tehetik azt) az egészségügyi dolgozók, a hivatásos, szerződéses állományú katonák, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a rendvédelmi hivatásos állomány, a rendvédelmi dolgozók, az adóhatóság alkalmazottjai, és a kormánytisztviselők. A minisztériumok esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.

12) A Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs vezetőjének.