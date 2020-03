Rosszakaró hozza kínos helyzetbe Kordáékat

– Fogalmam sincs, hogy ki ez a rosszakaró, nem tudok róla, hogy lenne ellenségünk. Bárki is legyen az illető, nem hagyhatjuk, hogy folyton-folyvást lejárasson bennünket, ezért segítséget kértünk. Megkerestük egy ismerősünket, hogy jelentse a problémát a Facebooknál, ami meg is történt. Kiderült, hogy ez a valaki hat különböző IP-címről is feltörte az oldalunkat. Nem tudom, hogy mi a következő lépés, én csak annyit tehetek, hogyha találkozom ezekkel a furcsa hozzászólásokkal és üzenetekkel, akkor törlöm őket. Nekem se időm, se energiám nincs ilyen pitiáner alakokkal leállni, szégyellheti magát az, akinek ez szórakozást jelent – tette hozzá Klárika.