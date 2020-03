Segítsünk az időseknek!

Extra

Holló Bettina ,

A koronavírus-járvány az idősekre a legveszélyesebb. Azzal tehetünk a legtöbbet, ha óvjuk őket, és segítünk nekik, amiben csak tudunk. Lássuk, mit tehetünk értük.

A koronavírus az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért nekik különösen fontos, hogy ne hagyják el otthonaikat. A kormány erre vonatkozóan tájékoztató kisfilmeket és már plakátokat is megjelentetett, ahol az alábbiakra hívják fel a figyelmet:

Maradjanak otthon, kerüljék az emberekkel, főleg a betegekkel való érintkezést!

Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!

Kerüljék a puszit, az ölelést és a kézfogást!

Ha tüneteik vannak (például láz, száraz köhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják!

Mindannyiunk érdeke, hogy lelassítsuk a koronavírus-járvány terjedését, ezért a kormány és az operatív törzs arra kéri az embereket: segítsenek idős rokonaiknak, ismerőseiknek. Mivel tehetjük könnyebbé az életüket?

Beszélgessünk, kérdezzük meg, mire van szükségük, ne hagyjuk őket magukra!

Vásároljunk be nekik!

Az idősek egyre ügyesebben használják az internetet, de nem árt, ha segítünk eligazodni nekik. A koronavirus.gov.hu oldalon találják a leghitelesebb információkat, amelyekről természetesen a Lokál is beszámol.

Hívjuk fel a figyelmüket, hogy csalók is visszaélhetnek a kialakult helyzettel, ezért legyenek óvatosak!

Váltsuk ki a gyógyszereiket: mióta a kormány veszélyhelyzetet rendelt el, bárki kiválthatja ismerőse gyógyszereit. Ehhez mindössze a beteg tajszámát kell tudni, a kiváltó személynek pedig igazolnia kell magát.

Az önkormányzatoknak kötelességük segíteni

– Feltétlenül kérjük a családokat, hogy ebben a nehéz helyzetben tartsanak össze, gondoskodjanak az idős családtagjaikról. Amennyiben ez valamilyen okból nem lehetséges, kérjük az időseket, hogy forduljanak az önkormányzathoz. Segíteni fognak emberbaráti szeretetből és törvény adta kötelezettségükből adódóan is – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos, aki a tegnapi sajtótájékoztatón örömmel számolt be arról, hogy az idősek jelentős része megfogadja a tanácsokat. – Sokkal kevesebb idős embert látok az utcán, és a csoportosulások is elmaradnak. Köszönet nekik és a lakosság együttműködéséért is, a betegek számát így tudjuk csökkenteni – emelte ki.