Senkinek nem kell év végéig hitelt fizetnie

Orbán Viktor miniszterelnök a munkahelyek megvédését célzó gazdaságvédelmi intézkedéscsomagot jelentett be tegnap. A legfontosabb, hogy a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak sem kell év végéig adót fizetniük. Eközben 58-ra emelkedett a hazai koronavírussal fertőzöttek száma. A magyarok többsége támogatja a kormány járványügyi intézkedéseit.

Orbán Viktor rendkívüli bejelentései

1. A magánszemélyek és vállalkozások tegnapig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik

2. A rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-ig meghosszabbításra kerülnek

3. A mai naptól felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatóját, a THM-et, a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékában maximalizálják

4. A járványügyi intézkedések miatt leginkább kárt szenvedő szektorokban – turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, sport, kulturális szolgáltatások, személyszállítás (taxik) – a következő lépéseket vezetik be:

– a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedik

– a munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik

– nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük

– az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken

– Június 30-ig elengedik a turizmusfejlesztési hozzájárulást

– a KATA szerint adózó taxisok átalányadó fizetési kötelezettségét június 30-ig elengedik

– ezekben az ágazatokban a helységbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, és a bérleti díjakat nem lehet megemelni.

5. Rugalmasabb munkaválalási szabályok jönnek

Támogatják a magyarok a kormányt

A magyarok többsége elégedett a kormány veszélyhelyzetben elrendelt járványügyi intézkedéseivel – közölte a Nézőpont Intézet. Felmérésük szerint a magyarok 85 százaléka egyetért a veszélyhelyzet bevezetésével. A koronavírus elleni kormányzati intézkedésekkel a válaszadók 70 százaléka elégedett, a legveszélyeztetettebb, 60 év fölötti korcsoportban még ennél is magasabb, 77 százalékos a kormányzati lépések támogatottsága. A magukat kormánykritikusnak mondók 43 százaléka is elégedett a kabinet döntéseivel.

Mindenki maradjon otthon!

A lakosság ellátása továbbra is biztosított – jelentette ki Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs központi ügyeletének vezetője szerdán.

– Jelen körülmények között a kormány intézkedései arra irányulnak, hogy a vírus terjedésének lassítása mellett a magyar állampolgárok ellátását biztosítsák – hangsúlyozta.

Müller Cecília országos tiszti főorvos nyomatékosan megkérte az időseket és a fiatalokat is, hogy maradjanak otthon, és hozzátette, már az ország egész területén vannak megbetegedések. Felszólított a többszöri alapos kézmosásra, valamint a külföldről hazaérkezőket is arra kérte, vonuljanak önkéntes házi karanténba, ha tehetik. – Nyomatékosan felhívom mindenki figyelmét, hogy nem támaszkodhatunk csak az egészségügyi és hatósági szervekre a járvány megfékezésében, a lakosságnak is szerepe van ebben, önmagában a hatóságoknak nincs esélyük – fogalmazott a tiszti főorvos. – Még mindig nagyon sok idős embert látunk tömegközlekedési eszközökön, utcákon, aggódunk értük, ők azok, akik a leginkább súlyos lefolyásnak vannak kitéve, ha elkapják a vírust. Vegyék nagyon komolyan a járványt! – mondta. Müller Cecília az idősek mellett a diákokat is óva intette. – Nem szűnt meg az oktatás, csak átalakult. Kérem a fiatalokat, hogy maradjanak otthon, ne járnak csoportosan az utcán, és ne tartsanak házibulikat.

Az országban lapzártánkig 58 koronavírusos beteg volt, négyük állapota súlyos.

900 önkéntes jelentkezett

Két nap alatt rekordszámú, csaknem 900 egészségügyi önkéntes jelentkezett a koronavírus elleni küzdelemhez – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Kásler Miklós tárcavezető nemrég felhívást tett közzé, többek között a közép- vagy felsőfokú egészségügyi képzésben részt vevőket, a rezidenseket és a szakorvos-jelölteket megszólítva, hogy segítsék a koronavírus megfékezésén dolgozók munkáját. Két nap alatt 900 önkéntes jelentkezett, többségük orvos-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, akiknek Kásler köszönetet mondott.