Sikeres a korlátozott bevásárlónap

Belföld

Lokál ,

Sikeresnek ítélte meg a kijárási korlátozás részeként életbe lépett korhatár szerint vásárlási idősávok bevezetését Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Szerinte szombaton ugyan előfordult, hogy néhányan csak a boltnál szembesültek azzal, hogy nem mehetnek be vásárolni, de ezt leszámítva jól vizsgázott a rendszer. A főtitkár a Magyar Nemzetnek kiemelte, a vásárlók is együttműködtek, de a háttérmunka is jól szervezetten és gyorsan zajlott a kereskedők részéről. A Lokál is hasonlóakat tapasztalt a hétvége folyamán a fővárosban.