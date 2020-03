Sikerült lassítani a vírus terjedését, de még nem múlt el a veszély

Belföld

Újabb 35 állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 261-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Jó hír, hogy 28-ra nőtt a gyógyultak száma, és lapzártánkig – az addigi tízhez képest – nem volt újabb halálos áldozat. Sikerült lassítani a járvány terjedését, de továbbra is mindenkinek be kell tartania az utasításokat, mert a veszély nem múlt el.

Fontos, hogy aki a vírus tüneteit észleli magán, maradjon otthon, és telefonon értesítse orvosát. Semmiképpen se mozduljon ki otthonról – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján.

Jelenleg 261-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, de biztosra vehető, hogy ennél sokkal több a valós megbetegedések száma. Müller szerint különösen nagy veszélynek vannak kitéve az első fronton harcoló egészségügyi dolgozók. Vigyáznunk kell rájuk, és nekik is magukra. A védőfelszerelés és maszkok használata elengedhetetlen számukra. A tiszti főorvos beszédében felhívta a figyelmet a védőmaszk helyes használatára, és óva int mindenkit, a maszk egymaga nem elég a vírus ellen. Hangsúlyozta a kézmosás, illetve fertőtlenítés fontosságát. – A maszk utcai viselése önmagában nem állítja meg a vírus terjedését, de ha valakinek biztonságot okoz használja nyugodtan, de elsősorban a fertőzötteknek kötelező – fogalmazott a szakember.

– A szomszédos országokhoz képest Magyarországon sikerült lassítani a vírus terjedését – jelentette ki Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Szerinte mindez a kormány intézkedéseinek és az emberek hozzáállásának is köszönhető. Lakatos Tibor elmondta, egy normál naphoz képest nagyjából 60-70 százalékos csökkenés tapasztalható a közterek és az utak forgalmában, a különböző korlátozásoknak és felhívásoknak köszönhetően.

A rendőr ezredes hangsúlyozta, aki teheti továbbra is maradjon otthon. A kedvező hírek ellenére az operatív törzs továbbra is a tömeges megbetegedésekre készül, ezért is fontos, hogy jövő hétre elkészüljön a kiskunhalasi mobilkórház, amit csak szükség esetén fognak használni.