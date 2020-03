Sok kisgyermekes családot is segítenek a gazdaságvédelmi intézkedések

Belföld

MTI ,

Nyolcvanegyezer kisvállalkozás, hatvanezer kisgyermekes család mellett cégek ezrei, valamint több százezer adós életét könnyítik meg a kormány gazdaságvédelmi intézkedései – mondta a Magyar Nemzetnek a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Tállai András a napilap pénteki számában megjelent nyilatkozatában kifejtette: ezek után “legalábbis érthetetlen”, miért kevesli az ellenzék az eddigi lépéseket.

A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe kerül sok vállalkozás és család is, ezért a kormány nemcsak rendkívüli gazdasági, hanem egészségügyi és rendvédelmi döntéseket is hozott – idézte fel az államtitkár. Előbbiek közül a legnagyobb kör a hitelmoratóriumhoz kapcsolódik, több százezer ügyfél is kihasználhatja a lehetőséget – jelezte, hozzátéve: az adó- és más végrehajtások felfüggesztése, korlátozása, a kilakoltatások elhalasztása szintén nagyon sokak helyzetét könnyítheti meg.

Tállai András beszélt az adóügyi változtatásokról is: a kisadózó vállalkozások tételes adójának négyhavi adóelengedése 81 ezer olyan kisvállalkozást érint, amelyet a globális koronavírus-járvány miatt kialakult krízishelyzet a leginkább sújt. Négyhavi járulékot nem kell befizetnie számos nehéz helyzetbe került cégnek sem, ahogy a vállalkozások munkavállalóitól is csak csekély mértékű járulékot vonnak le időszakosan. Az államtitkár közölte: reményeik szerint a könnyítés nyomán több ezer vállalkozás tudja megőrizni dolgozóinak állását.

Rendkívül fontosnak nevezte a kisgyermekes családoknak szóló kedvezményt, azt, hogy a veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyedjogosultságokat meghosszabbította a kormány. “Úgy számoltunk, hogy márciustól júniusig mintegy 60 ezer szülőnek szűnne meg a jogosultsága, rajtuk segít a kormányzati intézkedés” – mondta.

Lényeges az is – tette hozzá -, hogy a kormány időben hozta meg intézkedéseit a többi országhoz képest is, és hogy az elmúlt néhány évben Magyarországon a foglalkoztatás csúcsot döntött, egészséges szerkezetű a gazdaság, ráadásul évek óta az EU átlagos gazdasági növekedési ütemét jócskán meghaladó mértékben bővült.

Érthetetlen az ellenzéki politikusok hozzáállása – fogalmazott, majd úgy folytatta: a balliberális oldal össztüzet zúdított a gazdaságvédelmi intézkedésekre, kevesli és olyan “nyilvánvalóan demagóg ötleteket hangoztat”, amelyek megvalósítása miatt összeomlana a költségvetés.

A bevezetett intézkedések nyomán nem kell a hiteleket fizetni, sokaknak adózniuk sem kell, nincs kilakoltatás és a folyamatban lévő végrehajtások is szünetelnek, ugyanakkor van pénz az egészségügyi védekezésre – emelte ki. Mindez “annak az ellenzéknek kevés, amelynek vezére, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként annak idején a legbrutálisabb lakossági megszorításokat léptette életbe, amikor válság alakult ki” – összegzett.

Leszögezte: megszorítás most biztosan nem lesz, újabb gazdaságvédő, kríziskezelő lépésekre viszont számítani lehet. Ilyen például az, hogy a kormány vám- és áfamentességet vezetne be a külföldről behozott szájmaszkokra, lélegeztetőgépekre és egyéb egészségügyi védőfelszerelésekre. Ehhez uniós jóváhagyásra van szükség, és a folyamatot már elindította a kormány – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tállai András.