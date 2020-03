Sokkoló! Tizenheten fertőződtek meg a koronavírusban meghalt nő temetésén

Külföld

Mészáros Szilvia ,

Már maga az is drámai, hogy örökre búcsút kell venni egy elhunyt hozzátartozótól, az azonban, ami egy angliai temetésen történt egyenesen hátborzongató.

A Metro számolt be arról, hogy egy 86 éves nő temetésén résztvevők közül legalább 17-en megfertőződtek koronavírussal. Az elhunyt halálát is a kór okozta, majd a gyászszertartás után kiderült, az elhunytat végső útjára kísérők közül is rengetegen elkapták a betegséget. Ráadásul nem sokkal később egy 65 éves rokon is életét vesztette a fertőzés miatt.