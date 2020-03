Steven Spielberg lánya: A szüleim megkönnyebbültek, amikor megtudták, hogy pornózni fogok

Extra

Mikaela Spielberg szerint semmi gond nincs ezzel az életformával és senkinek sem kell sajnálnia a szüleit a munkája miatt.

Steven Spielberg 23 éves lánya néhány héttel ezelőtt jelentette be, pornó színésznőnek áll. A hír mindenkit meglepett, tudván, hogy nevelőapja szinte bármilyen produkcióba bejuttathatná, ha egyébként is a színészi pályát választja. A szülőkkel egyébként állítólag Mikaela a FaceTime-on vagyis egy videóchat közben közölte terveit. A The Sunnak azonban most azt mondta, szerinte örökbefogadó szülei, Steven Spielberg és Kate Capshow mindig is tudták, hogy egyszer extrém hivatást választ.

– Szerintem egy kicsit még meg is könnyebbültek, mikor bejelentettem nekik, hogy pornószínésznő szeretnék lenni. Olyan volt, mintha mindig is számítottak volna rá, hogy erre adom a fejem. Érezték, hogy egy olyan excentrikus és neurotikus személyiség, mint én, valami igazán extrém hivatást választ majd magának – nyilatkozta az amerikai The Sunnak Mikaela Spielberg.

A leendő felnőttfilmes azt is elárulta, egyáltalán nem sajnálja a szüleit a döntése miatt és másoknak sem kellene.

– Ez szerencsére egy olyan élethelyzet, amiben nincsenek áldozatok, sőt, az igazat megvallva ez egy nagyon nagy dolog – mondta izgatottan Mikaela.