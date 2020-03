Szabolcs: Álmomban nem vagyok vak, ott mindent látok

Belföld

Holló Bettina ,

Kurucsai Szabolcs kilenc éve veszítette el a látását, miután levált a retinája. A kezdeti sokk és kétségbeesés után azonban rátalált a boldogság. Felesége és gyermeke is nagyon büszke rá, hiszen nemcsak érzékenyítő előadásokat tart, de mindenből kiveszi a részét, és mindenhez pozitívan áll hozzá. A Lokálnak most arról is mesélt, hogyan segíthetünk a sorstársain.



Kurucsai Szabolcs kilenc éve vak, mint mondja, egyik pillanatról a másikra sötétedett el minden.

– Olyan volt, mint amikor a színházban az előadás végén elhúzzák a függönyt, jelezvén, hogy vége. Mint kiderült, levált a retinám – kezdte a Lokálnak a 45 éves férfi.

– A legnehezebb az volt, hogy elveszítettem az önállóságom. Ki szereti, hogy elviszik sétálni, mint egy kiskutyát? Ki szereti, ha megkavarják a kávéját? Utáltam, hogy mások segítségére szorulok, elhatároztam, hogy talpra állok, és mindent megtanulok – mondta Szabi, aki ma már bármilyen tevékenységgel jól elboldogul, a közlekedésben pedig vakvezető kutyája, Elvis segít neki. Mióta vak, több területen is kipróbálta magát. Jelenleg masszőrként dolgozik, de érzékenyítő előadásokat is tart, valamint barista és kiváló séf. A főzés szeretete anyukájától ered, de egy tanfolyamot is elvégzett, amelyek során rádöbbent, hogy a legnagyobb kihívást nem a zöldségaprítás, hanem az időbeosztás jelenti. Ma már ebben is profi, és gyakran főz a családjának, mivel Szabolcs a rengeteg elfoglaltsága mellett férjként és édesapaként is helytáll.

– A feleségemet soha nem láttam, de lelki szemeim előtt mindig ugyanaz a vékony, világos bőrű, sötétbarna hajú, gesztenyeszínű szemű nő jelenik meg, aki tulajdonképpen a képzeletem szüleménye. Az agy ugyanis képeket társít a fontos személyekhez, de én nyilvánvalóan az illatokra, a hangokra és a rezgésekre is nagyon odafigyelek. Ez nem azt jelenti, hogy nekem jobb a szaglásom vagy a fülem, pusztán kénytelen vagyok jobban hagyatkozni ezekre az érzékszervekre, ellentétben egy átlagemberrel, aki az információk 84-86 százalékát a látottakból szerzi meg – árulta el Szabolcs, aki noha bármit megtenne, hogy visszakapja a látását, ma már nem keresi görcsösen a megoldást.

– Lelkileg már jóval távolabb vagyok attól, hogy éjt nappallá téve kutassam, hogyan láthatnék újra. Persze nem vagyok semmi jónak az elrontója, ha jön egy új módszer, biztosan kipróbálom. Mindig is túlélőtípus voltam, a remény hal meg utoljára – tette hozzá.

„Álmomban látok”

Szabolcs igazán életvidám személyiség, aki imád a kutyájával játszani, utazni, sőt még moziba is szeret járni. Mégis a nap egyik legszebb része az, amikor álmodik.

– Álmomban nem vagyok vak, ott mindent látok. Álmodok régi és új dolgokat, olyanokat, amiket valóban láttam, és olyanokat is, amiket csak kreált az agyam. Olyankor mintha újra a régi lennék, rossz érzés felébredni – mondta.

Hogyan segítsünk?



Szabi szerint a járókelők segítőkészek, de sokan nem tudják, hogyan tudnának jól segíteni. Ezért most összeszedtünk néhány tippet: