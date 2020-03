Szakadék szélén a Jobbik

Belföld

Lokál ,

Továbbra is napról napra fogyatkozik a Jobbik. A párt lejtmenete már a választásokat követően megindult. Nemrég több meghatározó politikus is elhagyta a pártot és teljes alapszervezetek távoztak vagy oszlatták fel magukat. Eközben Sneider Tamás korábbi elnök is nekiment az új pártvezetőnek, Jakab Péternek.



Bencsik János budapesti elnök kilépését követően nem sokkal Bana Tibor parlamenti képviselő is a távozás mellett döntött.

– Szerettem volna, ha a párt jobbközép, polgári és európai erőként működik, ehelyett nihilizmus, populizmus és belső leszámolás jött Jakab Péter és Gyöngyösi Márton vezetésével, ami számomra teljességgel vállalhatatlan – fogalmazott korábban Bana. A politikus szerint ehhez ő már nem adja a nevét.

A Jobbik Gyurcsányhoz való közeledése miatt már szinte alig marad politikus, aki a pártban maradna.

„Sajnos a Jobbikot ma két diktátor vezeti: Jakab Péter és Gyöngyösi Márton” – ezekkel a szavakkal búcsúzott két Zala megyei jobbikos egykori pártjától. Hozzátették, nem fogják ölbe tett kézzel nézni, ahogyan „Jakab Péter és Gyöngyösi Márton kiárusítja a pártot Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak”. Ezzel még nincs vége a sornak: hétfő délelőtt négy Hajdú-Bihar megyei jobbikos csoport közös közleményben jelentette be, hogy pártjuk „dékásodása” miatt feloszlatta magát – számolt be az Origo.

– „Mi, a Jobbik Zala megyei tagjai, kijelentjük, hogy nem vagyunk hajlandóak tovább nézni a Jobbik szétkaszabolását, ezért jeleztük az Országos Elnökségnek, és a pártigazgatónak, a tagságunk megszüntetését” – írja Stummer Attila, a zalaegerszegi Jobbik IT elnöke, és Koller-Purger Dávid Facebookon közzé tett közleményében.

A Hajdú megyei szervezetek sem támogatják Jakab Péter politikáját, szerintük mindaz ami a pártban korábban érték volt, az ma már semmibe veszett.

A legutóbbi országgyűlési választás óta érezhetővé vált a balra tolódás, bíztunk az új elnökségben, hogy ez megváltozik, azonban ez hiú ábránd maradt. Döntésünkhöz hozzájárult az is, hogy megyénkben olyan emberek kerültek pozícióba, akik emberségből, tisztességből elégtelenre vizsgáztak, a tisztségükre alkalmatlanok” – áll a haon.hu-hoz eljuttatott közleményben.