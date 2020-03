Szigorítanak! Ausztriában karantén alá kerül több település is

Külföld

Szigorú intézkedéseket jelentett be Sebastian Kurz osztrák kancellár péntek délutáni bécsi sajtótájékoztatóján. Korlátozzák az éttermek és bárok nyitva tartását, és csak bizonyos üzletek nyithatnak ki hétfőtől. Tirol tartományban pedig karantén alá helyeznek több, turisták körében is rendkívül népszerű települést is – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Csak az alapvető szolgáltatásokat biztosító boltok,így az élelmiszerüzletetek, gyógyszertárak, drogériák, benzinkutak, bankok és postahivatalok nyithatnak ki hétfőtől Ausztriában– jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteki bécsi sajtótájékoztatóján.

Szintén hétfőtől, az éttermek, kávézók és bárok csak 15 óráig lehetnek nyitva.

A kancellár bejelentette, hogy azonnalikarantén alá helyeznek több Tirol tartományban lévő települést is.

A lezárás a Paznaun-völgyre és St. Anton am Arlbergre vonatkozik és 14 napra rendelték el. Előbbiben olyan világszerte ismert üdülőhelyek találhatóak, mint Ischgl vagy Galtür. A döntést azzal indokolták, hogy ezeken a területeken rendkívül gyorsan terjedt a koronavírus. Az intézkedés értelmében az ott lévő turisták regisztráció után elhagyhatják a területet, de be senki sem utazhat.A kancellár ígérete szerint a karanténban lévőkről gondoskodni fognak.

A határellenőrzést pedig az olasz határon bevezetett intézkedések mintájára kiterjesztik a svájci és liechtensteini határra is, valamint leállítják a repülőjáratokat Spanyolországba, Franciaországba és Svájcba.

A munkáltatókat pedig arra kérik, hogy amennyiben lehetséges, tegyék lehetővé a távmunkát a dolgozóiknak. Sebastian Kurz arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenkinek a felelőssége, hogy megvédjék azokat, akik a vírus miatt a legnagyobb veszélyben vannak, így a 70 éven felülieket és a betegeket.